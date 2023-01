Valuta: euro blijft in trek Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag rond 1,0860 dollar en blijft nadrukkelijk de 1,09 dollar in zicht houden, na een tussentijds hoogtepunt van 1,0927 dollar op maandag kort na acht uur, afhankelijk van hoe de macro-economische cijfers uit de Verenigde Staten op donderdag en vrijdag uitvallen. "Als de Amerikaanse economie in het vierde kwartaal en de PCE-indicator over december aansluiten op hetgeen de Federal Reserve graag ziet, loop je de kans dat de dollar daalt en de euro zich weer boven de 1,09 dollar nestelt", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Daarmee ligt voor de valutamarkt het zwaartepunt in de tweede helft van de week." De PCE-inflatie wordt vrijdag tegelijk gepubliceerd met de persoonlijke inkomens en bestedingen over de laatste maand van vorig jaar en geldt als dé leidraad voor de bepaling van het monetaire beleid van de Fed. Tot die tijd ziet Van der Meer de euro in elk geval bewegen tussen de 1,08 en 1,09 dollar. De economie van de eurozone liet over januari een onverwacht groei zien met een samengestelde inkoopmanagersindex van 50,2 waar nog altijd op krimp werd gerekend met een prognose van 49,7. Voor de rest van de dinsdag staat alleen de samengestelde inkoopmanagersindex van de Verenigde Staten vanmiddag nog op het menu. De euro noteerde dinsdag nog geen 0,1 procent lager op 1,0865 dollar. De Europese munt noteerde 0,4 procent hoger op 0,8816 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,5 procent en noteerde op 1,2314 dollar. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.