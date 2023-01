Beursblik: outlook ASML geen probleem Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ASML heeft in de laatste drie maanden van 2022 naar verwachting de eigen outlook gehaald. Dit verwacht de markt in aanloop naar de resultaten op woensdag. ASML rekent voor het vierde kwartaal op 6,1 tot 6,6 miljard euro omzet met een brutomarge van circa 49 procent. ING gaat uit van een kwartaalomzet van 6,3 miljard euro en de analistenconsensus rekent op 6,4 miljard euro. Beide voorzien dat de marge van ASML inderdaad rond die beoogde 49 procent uitkwam. ASML rekent voor 2022 op een jaaromzet van 21,1 miljard euro met een brutomarge die de 50 procent nadert. Extra kosten door de hoge inflatie en om de capaciteit te vergroten drukken de marge, zei het bedrijf eerder al. De consensus mikt ook op 21,1 miljard euro en ziet de marge net onder de 50 procent uitkomen. In 2021 bedroeg de omzet 18,6 miljard euro. Dat betekent een stijging van ruim 13 procent. Omdat ASML systemen versneld bij klanten zal afleveren en ter plekke test, kan een deel van de omzet pas op een later tijdstip worden geboekt. Zo schuift volgens ASML ongeveer 2,2 miljard euro aan omzet door van 2022 naar 2023. Outlook Zoals gebruikelijk zal ASML bij de kwartaalcijfers ook een outlook geven voor het lopende eerste kwartaal. Morgan Stanley denkt dat deze aan de magere kant zal zijn, met een omzetdaling van 16 procent op kwartaalbasis. ING rekent op een omzetverwachting van 6,0 miljard euro en een brutomarge van 50,0 procent. Daarmee is de bank iets voorzichtiger dan de consensus, die uitgaat van 6,1 miljard euro en 51,4 procent. Die margeverwachting is volgens UBS nog aan de magere kant. De Zwitserse bank acht 52,2 procent haalbaar in de eerste drie maanden van dit jaar. Lange termijn In 2025 wil ASML een omzet genereren van 30 tot 40 miljard euro met een brutomarge van 54 tot 56 procent. En in 2030 moet dit oplopen naar 44 tot 60 miljard euro met een marge van 56 tot 60 procent, zo onthulde het bedrijf op de beleggersdag vorig jaar. Eerder rekende ASML voor 2025 op een omzet van 24 tot 30 miljard euro met een brutomarge van 54 tot 56 procent. "Hoewel de huidige macro-omstandigheden op korte termijn onzekerheden veroorzaken, verwachten we dat op lange termijn de vraag en de capaciteit een gezonde groei zullen laten zien", verklaarde ASML de opwaarts bijgestelde doelen. China Waar veel beleggers meer over willen weten, is of ASML in de toekomst nu wel of geen hoogwaardige technologie mag leveren aan China. De Verenigde Staten willen dat ASML hiervan af ziet. Washington oefent daartoe veel druk uit op Den Haag en Veldhoven. Strengere exportregels zullen ASML maar beperkt raken, denken analisten van InsingerGilissen. Circa de helft van de Chinese chipproductie is bestemd voor het buitenland, en die productie zal zich volgens Insinger daarom verplaatsen naar andere landen, zoals India of Vietnam. De andere helft is niet van de allerhoogste kwaliteit, waarvoor ASML gewoon mag blijven leveren, vulde de bank aan. Insinger wijst er ook op dat ASML zelf heeft aangegeven dat de huidige exportregels minder dan 5 procent van de omzet van ASML raken. Woensdag voorbeurs opent ASML de boeken. Bron: ABM Financial News

