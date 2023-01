Economie eurozone groeit weer

(ABM FN-Dow Jones) De economie van de eurozone is in januari weer gegroeid. Dit bleek dinsdag uit voorlopige cijfers van S&P Global.

De inkoopmanagersindex voor de dienstensector kwam in januari uit op 50,7 tegen 49,8 in december. De taxaties wezen op 50,2. Daarmee noteert de index nu op de hoogste stand in 6 maanden.

De inkoopmanagersindex voor de industrie steeg van 47,8 in december naar 48,8 in januari, het hoogste niveau in 5 maanden. Hiervoor was 48,4 voorzien.

De samengestelde index steeg zo van 49,3 naar 50,2. Dat is hoger dan de door economen voorziene 49,7.

"De eurozone is terug in de groeimodus aan het begin van 2023", aldus S&P. Een signaal dat de eurozone mogelijk een recessie weet te ontlopen, zei econoom Chris Williamson van S&P in een toelichting. Maar, zo waarschuwt de econoom, "we zijn er nog niet". De vraag blijft dalen, en als de inflatie weer gaat stijgen, versterkt dit ook de roep om meer renteverhogingen.

Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent.