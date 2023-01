AEX licht hoger van start gegaan, chippers weer aan kop Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste dinsdag kort na de beursgong een kwart procent hoger naar 749,76 punten, terwijl ook de Midkap een kwart procent steeg. Onder de hoofdaandelen zaten de halfgeleiders opnieuw in de lift, met winsten voor ASML en ASMI van bijna anderhalf procent. Signify won daarnaast ruim een procent. Randstad noteerde onderaan met een verlies van ruim twee procent. ABN AMRO zette de uitzender op de verkooplijst. In de AMX won flitshandelaar Flow Traders anderhalf procent. Vastgoedfonds Eurocommercial Properties verloor juist twee procent. In de AScX zat Avantium met vijf procent in de lift. Avantium en het Duitse Henkel tekenden een afname overeenkomst met een looptijd van vijf jaar, waarbij Avantium Henkel zal voorzien van FDCA, die wordt geproduceerd in Avantium's FDCA Flagship Plant. Deze fabriek is momenteel in aanbouw in het Nederlandse Delfzijl. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.