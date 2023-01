Beursblik: ABN AMRO Oddo zet Randstad op verkooplijst Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO Oddo heeft het advies voor Randstad verlaagd van Neutraal naar Underperform en het koersdoel van 54,00 naar 50,00 euro. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapport van de bank. Daarin gaf analist Konrad Zomer aan dat de EBITA van de bemiddelaar in werk over 2023 met 13 tot 16 procent zou kunnen dalen als de inkomsten uit perm fees normaliseren. ABN AMRO Oddo noemde deze afname dinsdag significant en zit met zijn taxaties voor dit jaar 8 procent lager dan de analistenconsensus. Randstad ontvangt met perm fees een eenmalige vergoeding voor definitieve plaatsing van een kandidaat bij een opdrachtgever. Perm fees hebben een brutomarge van bijna 100 procent, waardoor een daling hiervan veel sterker doorwerkt in het resultaat dan in de omzet. Voor het vierde kwartaal van 2022, waarvan de resultaten op 14 februari volgen, verwacht de bank geen autonome groei voor Randstad en een daling van het aangepaste EBITA op jaarbasis van 9 procent naar 306 miljoen euro. Daarmee zit ABN AMRO 4 procent onder de consensus van 317 miljoen euro. Het aandeel Randstad sloot maandag op 59,74 euro. Bron: ABM Financial News

