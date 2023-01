Deutsche Bank verhoogt koersdoel Air France-KLM Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft dinsdagochtend het koersdoel voor Air France-KLM verhoogd van 1,45 naar 1,75 euro bij handhaving van het Houden advies. Analisten van de bank zagen Europese luchtvaartmaatschappijen gemiddeld met 20 procent in waarde stijgen sinds halverwege december vorig jaar. Beleggers verwachten dat 2023 een veel beter jaar zal worden dan eerder werd aangenomen, aldus de analisten. Deutsche Bank paste de taxaties aan op het "superieure operationele klimaat" in aanloop naar cijfers over het vierde kwartaal. De bank verwacht op korte termijn hogere ticketprijzen, zoals ook het geval was een kwartaal eerder. In de tweede jaarhelft verwacht Deutsche Bank voor de budgetmaatschappijen evenwel een vlak rendement op tickets en voor de grotere luchtvaartmaatschappijen een daling van 5 procent op jaarbasis. Bron: ABM Financial News

