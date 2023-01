AEX start handelsdag vermoedelijk in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting hoger van start na een positief slot op Wall Street maandagavond. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van een 0,3 procent.

Maandag startte de AEX de handelsweek onder aanvoering van onder meer de halfgeleiders al met een koerswinst van 1,3 procent op 747,87 punten.

"Angst voor een aanstaande recessie in de VS en Europa is wat afgenomen en beter dan verwachte kwartaalcijfers geven beleggers weer hoop, of in iedere geval de redenen om weer in te stappen op de aandelenbeurzen", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Onder meer de daling van de dollar, traditioneel een 'safe haven', onderstreept dit volgens Wiersma.

De euro/dollar steeg maandag kortstondig tot boven de 1,09 dollar.

Ook op Wall Street deed technologie maandagavond goede zaken, na een uitermate negatief 2022 waarin de stijgende rente groeiaandelen flink onder druk zette. Techbeurs Nasdaq sloot gisteren 2,0 procent hoger, terwijl de meer traditioneel samengestelde Dow Jones index de winst beperkte tot 0,8 procent.

Vandaag nabeurs op Wall Street rapporteert Microsoft als eerste techgigant kwartaalcijfers. Voorbeurs geven daarnaast onder meer 3M, Halliburton, General Electric en Lockheed Martin cijfers prijs.

Woensdag rapporteert in Amsterdam indexzwaargewicht ASML cijfers.

In Azië zal het deze week rustig blijven. De beurs in China houdt de hele week de deuren gesloten in verband met de viering van het nieuwe jaar. Ook op andere Aziatische beurzen, waaronder de beurs in Jakarta, Singapore en Hongkong, is er enkele dagen geen handel.

De beurs in Tokio is vanochtend wel open en de Nikkei index koerst anderhalf procent hoger, terwijl de beurs in Sydney een half procent wint.

De Amerikaanse olie-future maakte maandag een pas op de plaats met een settlement van 81,62 dollar per vat.

Beleggers hebben vandaag op het macro-economische vlak aandacht voor de vrijgave van de samengestelde inkoopmanagersindices in januari in Amerika en de eurozone,

Bedrijfscijfers

Avantium en het Duitse Henkel hebben een afnameovereenkomst met een looptijd van vijf jaar getekend, waarbij Avantium Henkel zal voorzien van FDCA, die wordt geproduceerd in Avantium's FDCA Flagship Plant. Deze fabriek is momenteel in aanbouw in het Nederlandse Delfzijl.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 won maandag 1,2 procent op 4.019,81 punten, de Dow Jones index steeg 0,8 procent op 33.629,56 punten en de Nasdaq sloot 2,0 procent hoger op 11.364,41 punten.