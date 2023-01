Bloomberg: Justitie VS gaat Google aanklagen om marktmisbruik Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het Amerikaanse ministerie van Justitie gaat Google-eigenaar Alphabet aanklagen vanwege de dominantie van de zoekmachinereus op de digitale advertentiemarkt. Dit meldde persbureau Bloomberg dinsdag op basis van bronnen. Nog voor het einde van de week zullen de documenten hiervoor ingediend worden bij de federale rechtbank. Google heeft volgens de Amerikaanse autoriteiten te veel macht verworven, omdat het veel van de technologie in handen heeft die wordt gebruikt om internetreclames te kopen en te verkopen. Het ministerie kon tegenover Bloomberg nog niet reageren op de geruchten. Ook Google liet zich niet uit over de kwestie. Bron: ABM Financial News

