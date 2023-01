Avantium breidt samenwerking met Henkel uit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Avantium

(ABM FN) Avantium en het Duitse Henkel hebben een afnameovereenkomst met een looptijd van vijf jaar getekend, waarbij Avantium Henkel zal voorzien van FDCA, die wordt geproduceerd in Avantium's FDCA Flagship Plant. Dit maakte Avantium dinsdagochtend bekend. Deze fabriek is momenteel in aanbouw in het Nederlandse Delfzijl. De opstart van de productie van FDCA uit plantaardige suikers is voorzien voor 2024. Henkel zal de FDCA kopen om innovatieve, hoogwaardige polyurethaankleefstoffen te lanceren in elektronicatoepassingen. Dit in het kader van het streven naar meer duurzaamheid. Henkel en Avantium zijn partners sinds 2019, toen Henkel toetrad tot het PEFerence-consortium van Avantium. Dit consortium heeft tot doel een innovatieve toeleveringsketen voor FDCA (furandicarbonzuur) en PEF (polyethyleenfuranoaat) op te zetten. Avantium meldde dinsdag geen financiële details. Bron: ABM Financial News

