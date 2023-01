Olieprijs stabiel boven 81 dollar Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag rond het slot teruggezakt ten opzichte van eerder op de dag. Bij een settlement van 81,62 dollar werd een vat West Texas Intermediate uiteindelijk 2 dollarcent goedkoper. De hervatting van het reizen in China heeft de verwachting van een hogere vraag aangewakkerd, nu de economie weer opkrabbelt na de Covid-19 lockdowns, volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets, die verder ook wees op de beperkingen op Russische energie. Een door de VS en haar bondgenoten overeengekomen prijsplafond voor Russische olieproducten zal op 5 februari in werking treden, naast een bestaand plafond voor de prijzen van Russische ruwe olie. De groep zal het plafond voor de prijzen van ruwe olie in maart herzien, zei het Amerikaanse ministerie van Financiën vrijdag. Ondertussen zal het verbod van de Europese Unie op Russische olieproducten, een "enorm bevoorradingsgat voor diesel achterlaten", volgens Robert Yawger van Mizuho Securities USA. "Rusland is de grootste dieselleverancier van de EU, goed voor bijna de helft van de totale invoer in 2022." Nu de deadline van 5 februari nadert, heeft Europa de invoer van Russische diesel opgevoerd, die sinds september met 47 procent is gestegen tot 669.000 vaten per dag in december, aldus de marktkenner. "Het stopzetten van de Russische invoer kan meer dan 663.000 vaten diesel per dag wegnemen." Bron: ABM Financial News

