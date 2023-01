Ford wil duizenden banen schrappen in Europa - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ford

(ABM FN-Dow Jones) Ford is van plan om in Europa zo'n 3.200 banen te schrappen en dan vooral in Duitsland. Dit meldde persbureau Bloomberg maandag op basis van uitspraken van vakbond IG Metall. De plannen werden maandag bekendgemaakt tijdens een buitengewone vergadering van de ondernemingsraad in de fabriek van de autofabrikant in Keulen, zei een woordvoerder van IG Metall. De ontslagen zouden ongeveer 65 procent van alle ontwikkelingsbanen in Europa treffen, aldus Bloomberg. Vorig jaar schrapte Ford al 3.000 banen, toen vooral in de Verenigde Staten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.