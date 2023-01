Wall Street koerst hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren maandag hoger met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 wint 1,4 procent op 4.030,09 punten, de Dow Jones index stijgt 1,0 procent op 33.696,61 punten en de Nasdaq noteert 2,2 procent hoger op 11.382,16 punten.

Tech doet maandag goede zaken, net als voor het weekend. Na een [slecht] 2022 waarin de stijgende rente groeiaandelen flink onder druk zette, ziet Richard Hunter van Interactive Investor nu beleggers die op koopjesjacht zijn naar deze aandelen.

De wisselvallige uitslagen van de afgelopen dagen laten wel zien hoe fragiel het beleggerssentiment is, met vrees voor een economische recessie, de vraag hoe ver de Federal Reserve de rente nog zal verhogen bij de huidige inflatieniveaus en de gevolgen van beide voor de bedrijfswinsten.

Economisch nieuws kwam maandag van de leidende indicatoren voor de Amerikaanse economie. De Leading Economic Index daalde in december met 1,0 procent en kwam uit op 110,5, na een daling van 1,1 procent in november.

"De voorlopende indicatoren waren in december over het algemeen zwak, wat wijst op verslechterende omstandigheden voor de arbeidsmarkten, de verwerkende industrie, de woningbouw en de financiële markten in de komende maanden", zei Ataman Ozyildirim van The Conference Board in een toelichting.

De Conference Board verwacht dat economische activiteit in de komende kwartalen waarschijnlijk negatief zal zijn, alvorens in het laatste kwartaal van 2023 weer aan te trekken.

Donderdag zijn er economische groeicijfers in Amerika. Vrijdag volgt de voor de Fed belangrijke PCE-inflatie.

Amerikaanse staatsleningen werden maandag goedkoper en de rente steeg daardoor van 3,483 procent vrijdag naar 3,526 procent voor de tienjarige Treasury. Voor de tweejarige kroop de rente van 4,181 naar 4,232 procent. Vorige week daalden de rendementen nog op signalen van zwakkere economische groei.

De euro/dollar noteert maandagavond op 1,0869. De euro stijgt naar het hoogste niveau in negen maanden, nadat beleidsmaker van de ECB Klaas Knot in het weekend zei te verwachten dat de rente bij de twee komende vergaderingen met 50 basispunten zal stijgen.

WTI-olie kost maandag ruim 82 dollar.

Bedrijfsnieuws

Microsoft breidt zijn investering in OpenAI uit, het softwarebedrijf achter de populaire kunstmatige intelligentie-apps ChatGPT en Dall-E. Volgens persbureau Bloomberg zou het gaan om een meerjarige overeenkomst van 10 miljard dollar. OpenAI verwees in een blogpost naar een "meerjarige investering van meerdere miljarden dollars". Microsoft investeerde in 2019 al 1 miljard dollar in OpenAI en deed een extra investering van niet nader genoemde omvang in 2021. Het aandeel Microsoft wint maandag ruim anderhalf procent.



Abbott Laboratories ligt onder vuur, nu het ministerie van justitie in de VS een onderzoek heeft ingesteld naar de gang van zaken bij de fabriek voor moedermelk in Michigan, waardoor de locatie de deuren moest sluiten. Het aandeel stijgt toch meer dan een procent.

De activistische aandeelhouder Elliott heeft een miljardenbelang genomen in Salesforce, zo meldde The Wall Street Journal maandag op basis van bronnen. Hoe groot het belang van Elliott in Salesforce is, werd niet bekendgemaakt. Volgens de Amerikaanse zakenkrant gaat het om een bedrag van meerdere miljarden dollars. Het aandeel Salesforce stijgt ruim 3 procent.

Spotify Technology wint 2 procent, nadat het Zweedse muziekstreamingbedrijf aankondigde 6 procent van zijn personeel te gaan ontslaan om kosten te besparen.

Shopify gaat bijna 7 procent hoger na een positief rapport van Deutsche Bank. De bank gaf een koopadvies en verhoogde het koersdoel van 40 naar 50 dollar.

Bedrijfsresultaten komen later deze week van een groot aantal bedrijven. Dinsdag zijn dat onder meer Microsoft, Johnson & Johnson, General Electric en Lockheed Martin. Woensdag volgen Tesla, Boeing en IBM.

Donderdag zijn American Airlines, Comcast, Intel, Mastercard en Visa aan de beurt. Vrijdag volgen nog onder andere American Express en Chevron.