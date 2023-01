Europese beurzen sluiten hoger

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn maandag in het groen geëindigd. De Stoxx Europe 600 indexsteeg 0,5 procent naar 454,59 punten. De Duitse DAX liet eveneens een winst optekenen van 0,5 procent op 15.102,95 punten. De Franse CAC 40 steeg ook 0,5 procent bij een stand van 7.032,02 punten. De Britse FTSE sloot 0,2 procent hoger op 7.784,67 punten.

"Angst voor een aanstaande recessie in de VS en Europa is wat afgenomen en beter dan verwachte kwartaalcijfers geven beleggers weer hoop, of in iedere geval de redenen om weer in te stappen op de aandelenbeurzen", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Onder meer de daling van de dollar, traditioneel een 'safe haven', onderstreept dit volgens Wiersma.

De euro/dollar noteerde maandag rond het slot op 1,0864 en steeg eerder op de dag al kortstondig tot boven de 1,09 dollar.

Daarbij rekenen beleggers erop dat de Fed haar monetaire verkrappingsbeleid in de komende weken en maanden zal versoepelen.

"Anderzijds zal de ECB, in tegenstelling tot de Fed, waarschijnlijk even agressief blijven opereren, zo blijkt uit de laatste verklaringen van haar leden", aldus Bernard Keppenne, hoofdeconoom bij CBC Banque.

De econoom wijst met name op Klaas Knot, de voorzitter van De Nederlandsche Bank, die dit weekend zei dat hij er zeker van is dat de ECB bij haar volgende vergaderingen geen genoegen neemt met maar één verhoging van 50 basispunten. Zondag zei Knot zowel in februari als in maart een verhoging van 50 basispunten te verwachten. "En dat er ook nog wel iets gaat volgen in mei en juni enzovoorts."

Dit is in lijn met de verklaring van voorzitter Christine Lagarde vorige week, dat er nog meerdere renteverhogingen met 50 basispunten nodig zullen zijn.

WTI-olie kost maandag ruim 82 dollar per vat. Op macro-economisch vlak was het rustig. Het consumentenvertrouwen in de eurozone is in januari verder verbeterd, maar het indexcijfer bleef wel negatief.

Bedrijfsnieuws

De Duitse producent van geur- en smaakstoffen Symrise daalde ruim 5,5 procent in Frankfurt, nadat er een afboeking werd gedaan van 126 miljoen euro in het vierde kwartaal. Als gevolg vielen de resultaten beduidend lager uit dan verwacht. DSM, dat dankzij fusiepartner Firmenich een sectorgenoot is, leverde meer dan 3,5 procent in.

De aanmeldingstermijn voor de fusie tussen DSM en Firmenich is verlengd. Reden voor de verlenging is dat beide partijen nog niet de benodigde goedkeuringen van toezichthouders hebben ontvangen voor hun fusieplannen.

In Amsterdam daalde UMG licht, ondanks koersdoelverhogingen van Barclays en Credit Suisse.

ASML steeg 3 procent. ING verhoogde het koersdoel voor ASML fors van 610,00 naar 750,00 euro, met een herhaling van het koopadvies, in aanloop naar de cijfers op woensdag. Sectorgenoten Infineon en STMicroelectronics wonnen zo'n 2,5 procent.

Morgan Stanley heeft maandag het advies voor Shell verlaagd van Overwogen naar Gelijkgewogen, terwijl het koersdoel van 29,22 naar 27,67 Britse pond ging. Momenteel ziet de bank meer potentie in BP. In Amsterdam daalde Shell licht. BP steeg in Londen een procent.

In Brussel schoot Sofina 5,5 procent omhoog. Vorige week werd duidelijk dat Sofina al jarenlang een belang in TikTok-moeder ByteDance heeft.

In de DAX viel Sartorius op, met een koerswinst van bijna 5 procent, terwijl Unibail-Rodamco-Westfield in de CAC40 goede zaken deed met een plus van bijna 5 procent. Sectorgenoot Vonovia steeg zo'n 3 procent.

Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen 1 tot 2 procent hoger.