Microsoft investeert nog meer in ChatGPT

Beeld: Microsoft

(ABM FN-Dow Jones) Microsoft breidt zijn investering in OpenAI uit, het softwarebedrijf achter de populaire kunstmatige intelligentie-apps ChatGPT en Dall-E. Dit maakten de twee bedrijven maandag bekend, zonder financiële details te vermelden. Volgens persbureau Bloomberg zou het gaan om een meerjarige overeenkomst van 10 miljard dollar. OpenAI verwees in een blogpost naar een "meerjarige investering van meerdere miljarden dollars" die het bedrijf in staat zal stellen "ons onafhankelijke onderzoek voort te zetten en AI te ontwikkelen die steeds veiliger, nuttiger en krachtiger wordt." Microsoft investeerde in 2019 al 1 miljard dollar in OpenAI en deed een extra investering van niet nader genoemde omvang in 2021. Microsoft zal de modellen van OpenAI gebruiken in zijn consumenten- en bedrijfsproducten, en zal nieuwe software introduceren die is gebouwd op OpenAI-technologie, aldus het bedrijf. Bron: ABM Financial News

