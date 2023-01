Ruim procent koerswinst voor AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag goed aan de nieuwe handelsweek begonnen. De AEX won 1,3 procent op 747,87 punten.

"Angst voor een aanstaande recessie in de VS en Europa is wat afgenomen en beter dan verwachte kwartaalcijfers geven beleggers weer hoop, of in iedere geval de redenen om weer in te stappen op de aandelenbeurzen", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Onder meer de daling van de dollar, traditioneel een 'safe haven', onderstreept dit volgens Wiersma.

Vanmiddag bleken de leidende indicatoren in de VS verder gedaald, maar het consumentenvertrouwen in de eurozone trok weer verder aan.

De euro/dollar handelde op 1,0864.

"De opmars van de euro zet stevig door", zei marktanalist Stefan Koopman van Rabobank. Hij wees op uitspraken van Klaas Knot van DNB, dat de ECB nog zeker tweemaal met 50 basispunten de rente gaat verhogen.

"Wij zijn nog zeker niet klaar met het verhogen van de rente. We zijn nog niet in de buurt van een niveau waarvan we denken dat het krachtig genoeg is dat het op middellange termijn de inflatie terug gaat brengen naar 2 procent."

Olie werd maandag een procent duurder.

Stijgers en dalers

In de AEX gingen Unibail-Rodamco-Westfield en Philips aan de leiding met koerswinsten van bijna 5 procent. De semi’s ASML, ASMI en Besi wonnen 4 tot bijna 5 procent. ASML kreeg van ING in aanloop naar de cijfers op woensdag een stevige koersdoelverhoging.

Alleen AkzoNobel en DSM leverden meer dan een procent in, DSM zelfs bijna 4 procent De aanmeldingstermijn voor de fusie tussen DSM en Firmenich is verlengd. Reden voor de verlenging is dat beide partijen nog niet de benodigde goedkeuring van toezichthouders hebben gekregen voor hun fusieplannen. Daarnaast was er een winstwaarschuwing door Symrise, een concurrent van Firmenich.

In de AMX ging Basic-Fit 3,4 procent hoger en won AMG 3,1 procent. Alleen Corbion en Just Eat Takeaway leverden in, maar de verliezen van 0,5 en 0,8 procent waren beperkt.

Bij de smallcaps ging Accsys 5,4 procent in de plus en daalde Majorel 2,1 procent.

Wall Street

Bij de slotgong op het Damrak won de S&P 500 index circa 1,5 procent en techbeurs Nasdaq steeg zelfs bijna 2 procent.