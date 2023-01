'ASR overweegt verkoop Aegon Bank' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASR

(ABM FN-Dow Jones) Verzekeraar ASR Nederland overweegt om het bankbedrijf van Aegon te verkopen, na de overname van de Nederlandse activiteiten van de concurrent. Dat meldde persbureau Reuters maandag op basis van een bron. ASR kondigde in oktober aan het merendeel van de Nederlandse activiteiten van Aegon over te nemen, waaronder ook Aegon Bank. Die kredietverstrekker zal waarschijnlijk te koop worden gezet, gezien de eerdere houding van ASR ten aanzien van bankieren, schrijft het persbureau. ASR verkocht een deel van zijn eigen bankbedrijf in 2018 aan Achmea, nadat het als niet-kernactiviteit werd aangeduid. De resterende bancaire activiteiten werden in 2020 opgedoekt. Een woordvoerder van ASR zei tegen Reuters dat na de afronding van de transactie, op zijn vroegst in juli 2023, er wordt gekeken naar de toekomst van de bank. Bron: ABM Financial News

