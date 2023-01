Update: ontslagronde bij Spotify Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Spotify Technology gaat ongeveer 6 procent van zijn personeel ontslaan en neemt daarvoor een last van 35 tot 45 miljoen euro. Dat maakte het Zweedse muziekstreamingbedrijf maandag bekend. Eerder vandaag meldde persbureau Bloomberg al dat er een ontslagronde aankwam, zonder nadere details. Spotify telt zo'n 9.800 medewerkers. In het kader van een bredere reorganisatie zal bestuurder Dawn Ostroff, chief content & advertising business officer, het bedrijf verlaten. Alex Norström, chief freemium business officer, en Gustav Söderström, chief research & development officer, worden co-voorzitters van Spotify en krijgen extra verantwoordelijkheden. Update: om bevestiging Spotify te melden. Bron: ABM Financial News

