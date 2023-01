Futures Wall Street noteren licht lager Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een licht lagere opening tegemoet, na de stijging van vrijdag. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd 0,2 procent in het rood. De wisselvallige uitslagen van de afgelopen dagen laten zien hoe fragiel het beleggerssentiment is, met vrees voor een economische recessie, de vraag hoe ver de Fed de rente zal verhogen bij de huidige inflatieniveaus en de gevolgen van beide voor de bedrijfswinsten. BTIG merkt op dat de S&P500 intussen in een steeds nauwere bandbreedte beweegt. "De markt blijft zowel voor de stieren als voor de beren frusterend, omdat er geen uitbraak plaatsvindt", zei BTIG. Economisch nieuws komt maandag van The Conference Board met de leidende indicatoren. Dinsdag volgen de inkoopmanagersindexen van S&P Global, die waarschijnlijk op meer krimp wijzen. Donderdag zijn er economische groeicijfers in Amerika en de orders duurzame goederen. Vrijdag volgen de gezinsuitgaven en inkomsten, inclusief de PCE-inflatie. Die laatste is een belangrijke indicator voor de Federal Reserve. Olie werd maandag iets duurder. Een maartfuture West Texas Intermediate steeg 0,7 procent tot 82,23 dollar. Brent-olie voor maart werd 0,8 procent duurder op 88,38 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,0892. Bij bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,0858 op de borden. De euro stijgt naar het hoogste niveau in negen maanden, nadat beleidsmaker van de ECB Klaas Knot in het weekend zei te verwachten dat de rente bij de twee komende vergadering met 50 basispunten zal stijgen. Vandaag spreekt voorzitter Christine Lagarde. Bedrijfsnieuws



Abbott Laboratories ligt onder vuur, nu het ministerie van justitie in de VS een onderzoek heeft ingesteld naar de gang van zaken bij de fabriek voor moedermelk in Michigan, waardoor de locatie de deuren moest sluiten. Bedrijfsresultaten komen deze week van een groot aantal bedrijven. Dinsdag zijn dat Microsoft, Johnson & Johnson, General Electric, Verizon en Lockheed Martin. Woensdag volgen Tesla, AT&T, Boeing en IBM. Donderdag zijn American Airlines, Comcast, Intel, Mastercard, Southwest Airlines en Visa aan de beurt. Vrijdag volgen nog onder andere American Express en Chevron. Slotstanden



De Amerikaanse beurzen sloten vrijdag flink hoger. De S&P 500 steeg 1,9 procent op 3.972,61 punten, de Dow Jones index won 1,0 procent op 33.375,49 punten en de Nasdaq sloot 2,7 procent hoger op 11.140,43 punten. Bron: ABM Financial News

