Ontslagronde bij Spotify - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Spotify Technology is van plan om al deze week een ontslagronde aan te kondigen om kosten te besparen, in navolging van Amazon.com, Meta Platforms en tal van andere technologiebedrijven. Dit meldde persbureau Bloomberg maandag op basis van bronnen. Het is niet duidelijk hoeveel van de circa 9.800 medewerkers van het muziekstreamingbedrijf hun baan verliezen. Tijdens de coronaviruspandemie huurden veel techbedrijven extra personeel in, maar nu advertenties minder opleveren en matige economische vooruitzichten de inkomsten drukken, worden er weer mensen ontslagen. Bloomberg wees erop dat Spotify sinds 2019 meer dan een miljard dollar investeerde in podcasts, software om podcasts te maken en rechten op populaire shows. De aandelen zijn inmiddels echter met 66 procent gekelderd, omdat beleggers zich beginnen af te vragen wanneer er iets van inkomsten tegenover die investeringen komen te staan. In juni meldde Spotify dat de podcasts in de komende één tot twee jaar winstgevend zouden worden. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.