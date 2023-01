Europese beurzen hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren maandag rond het middaguur licht in de plus.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,1 procent tot 452,68 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,1 procent op 15.053 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde ook een plus van 0,1 procent op 7.005 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 0,3 procent hoger op 7.791 punten.

"Angst voor een aanstaande recessie in de VS en Europa is wat afgenomen en beter dan verwachte kwartaalcijfers geven beleggers weer hoop, of in iedere geval de redenen om weer in te stappen op de aandelenbeurzen", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Onder meer de daling van de dollar, traditioneel een 'safe haven', onderstreept dit volgens Wiersma.

Na twee weken van forse winsten, verloren de Europese beurzen afgelopen week wat momentum, zo zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Sommige beleggers suggereren dat we op korte termijn de top hebben gezien", aldus de analist. Vorige week had de Dow Jones-index nog de slechtste week sinds begin december, terwijl techbeurs Nasdaq de week juist hoger afsloot.

"Er zit wel wat logica in de gedachte dat we een piek hebben gezien op de Amerikaanse beurzen, gezien de prestaties in de afgelopen maanden, maar voor de Europese beurzen lijkt dit idee wat minder sterk." Volgens Hewson zijn de waarderingen in Europa nog altijd lager dan in de VS en zijn de dividendrendementen vrij hoog.

Hewson merkte op dat de markt er evenwel van overtuigd blijft dat centrale banken op het punt staan een stapje terug te doen in de forse renteverhogingen die in het afgelopen jaar zijn doorgevoerd. Diverse Fed-prominenten denken nu dat een beperkte renteverhoging van 25 basispunten volgende week op zijn plaats zou zijn, aldus Hewson.

De olieprijzen stegen met circa een half procent tot 82 dollar.

Volgens beleggingsadviseur Justin Blekemolen van Lynx kunnen beleggers zich deze week opmaken voor een drukke week met resultaten van onder andere ASML, Microsoft, Tesla, IBM, Visa en Mastercard. Beleggers verwerken ook een reeks aan economische data zoals de inkoopmanagersindices.

Bedrijfsnieuws

De Duitse producent van geur- en smaakstoffen Symrise maakte in Frankfurt een koersval van ruim 6 procent, nadat er een afboeking werd gedaan van 126 miljoen euro in het vierde kwartaal. Als gevolg vielen de resultaten beduidend lager uit dan verwacht. DSM, dat dankzij fusiepartner Firmenich een sectorgenoot is, leverde 3,2 procent in.

De aanmeldingstermijn voor de fusie tussen DSM en Firmenich is verlengd. Reden voor de verlenging is dat beide partijen nog niet de benodigde goedkeuring van toezichthouders hebben gekregen voor hun fusieplannen.

In Amsterdam daalde UMG een half procent, ondanks koersdoelverhogingen van Barclays en Credit Suisse.

ASML schreef 2,9 procent bij. ING verhoogde het koersdoel voor ASML fors van 610,00 naar 750,00 euro, met een herhaling van het koopadvies, in aanloop naar de cijfers op woensdag.

Morgan Stanley heeft maandag het advies voor Shell verlaagd van Overwogen naar Gelijkgewogen, terwijl het koersdoel van 29,22 naar 27,67 pond ging. Momenteel ziet de bank meer potentie in BP. In Amsterdam leverde Shell 0,4 procent in. BP steeg in Londen 0,7 procent.

In Brussel schoot Sofina 3,5 procent omhoog. Vorige week werd duidelijk dat Sofina al jarenlang een belang in TikTok heeft.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan maandag een vlakke opening tegemoet.

De S&P 500 steeg vrijdag 1,9 procent op 3.972,61 punten, de Dow Jones index won 1,0 procent op 33.375,49 punten en de Nasdaq sloot 2,7 procent hoger op 11.140,43 punten.