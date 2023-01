Bescheiden winst voor AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste maandagochtend licht hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,7 procent op 743,70 punten.

"Angst voor een aanstaande recessie in de VS en Europa is wat afgenomen en beter dan verwachte kwartaalcijfers geven beleggers weer hoop, of in iedere geval de redenen om weer in te stappen op de aandelenbeurzen", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

"Dat beleggers bereid zijn meer risico te nemen, kunnen we onder andere opmaken uit de zwakkere dollar." Het muntpaar euro/dollar koerste vanochtend rond een niveau van 1,0916. "Beleggers verlaten de veilige havens."

Van de 55 bedrijven uit de S&P 500-index die tot nu toe kwartaalcijfers hebben gepresenteerd, heeft volgens ING 69 procent de winstverwachting overtroffen. "Zoals bijna altijd zijn analisten weer eens te voorzichtig geweest met hun winstverwachtingen."

Het sentiment onder beleggers is redelijk positief, zo oordeelt beleggingsadviseur Justin Blekemolen van Lynx. "Beleggers rekenen op marginale renteverhogingen door centrale banken. Voornamelijk de dalende inflatiecijfers en de verslechterende economische data zoals de winkelverkopen geven beleggers vertrouwen", stelde Blekemolen.

De beleggingsspecialist wees nog op uitspraken van directeur Kristalina Georgieva van het IMF op vrijdag. Op het World Economic Forum zei Georgieva dat de mondiale economische vooruitzichten niet zo slecht zijn als een paar maanden geleden werd gevreesd. Minder slecht betekent echter nog niet goed, voegde zij hier aan toe.

Volgens Blekemolen van Lynx kunnen beleggers zich deze week opmaken voor een drukke cijferweek met resultaten van onder andere Microsoft, Tesla, IBM, Visa en Mastercard. In Amsterdam komen er cijfers van ASML, WDP en Signify. Beleggers verwerken ook een reeks aan economische data zoals de inkoopmanagersindices.

De olieprijzen stegen met circa een half procent tot 82 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen won UMG 2,9 procent, na koersdoelverhogingen van Barclays en Credit Suisse. ASML schreef 3,0 procent bij. ING verhoogde het koersdoel voor ASML fors van 610,00 naar 750,00 euro, met een herhaling van het koopadvies, in aanloop naar de cijfers op woensdag.

DSM sloot de rij, met een verlies van 2,4 procent. De aanmeldingstermijn voor de fusie tussen DSM en Firmenich is verlengd. Reden voor de verlenging is dat beide partijen nog niet de benodigde goedkeuring van toezichthouders hebben gekregen voor hun fusieplannen. DSM en Firmenich hebben vooralsnog geen zorgen vanuit toezichthouders gezien. Daarom denken beide partijen dat goedkeuring tegen 7 maart haalbaar is. Het enige risico is volgens DSM dat dan nog niet de goedkeuring vanuit India binnen is. De toezichthouder is sinds oktober vorig jaar op zoek naar een nieuwe voorzitter. Pas als deze is gevonden, kan een transactie zoals die tussen DSM en Firmenich worden goedgekeurd.

In de AMX won Galapagos 2,6 procent op 43,66 euro. Jefferies haalde het aandeel van de verkooplijst en gaf een Houden advies, maar het koersdoel werd wel verlaagd van 48,00 naar 43,70 euro. Inpost steeg met 3,2 procent. JDE Peet's verloor juist 0,4 procent.

In de AScX wonnen Majorel en Vivoryon tot 3,0 procent. Fastned gaf 2,5 procent prijs.