Beursblik: Barclays verhoogt koersdoel UMG

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Barclays verwacht dat het aandeel Universal Music Group bovengemiddeld zal presteren in 2023, mits de omstandigheden zich ontwikkelen zoals de analisten verwachten. Daarom gaat het koersdoel omhoog van 24,00 naar 26,80 en blijft het advies Outperform. De muziekindustrie is volgens Barclays één van de meest aantrekkelijke bedrijfsmodellen in de media, omdat er veel groeihefbomen zijn, waaronder prijsverhogingen voor abonnementen, nieuwe platforms, een verschuiving naar oudere liedjes en nieuwe manieren om geld te verdienen met streaming. De risico's die daartegenover staan is dat er meer geld naar de artiesten kan gaan en dat bedrijven veel betalen voor de aankoop van muziekcatalogi. De omstandigheden waarin het aandeel UMG bovengemiddeld kan presteren zijn dat het bedrijf zijn doelstellingen haalt of overtreft, terwijl meer streamingplatforms hun prijzen verhogen en er een deal wordt gesloten met TikTok. Die laatste betaalt nu nog relatief weinig voor muziek, in vergelijking tot bijvoorbeeld Youtube. Daarbij kunnen de bedrijven het model voor royalties veranderen, waardoor een deel van de 'long tail' van de royalties niet naar de artiesten gaat, maar naar de grote bedrijven. Deze long tail heeft de bedrijven de afgelopen jaren 3 procentpunt groei gekost, dus dat zou zeer positief zijn voor de grote bedrijven, aldus Barclays. Een laatste voorwaarde is dat groei- en kwaliteitsaandelen niet uit de gratie raken bij beleggers. Per saldo denkt Barclays dat het waarschijnlijk is dat deze omstandigheden zich voor zullen doen. Bron: ABM Financial News

