'Tegenvallend kwartaal Signify voorzien'

(ABM FN-Dow Jones) Signify heeft een tegenvallend vierde kwartaal achter de rug. Dit stellen analisten in aanloop naar kwartaalcijfers op vrijdag, nadat de verlichtingsspecialist al met een tegenvallende update kwam over het vierde kwartaal.

Afgelopen maand waarschuwde Signify zelf dat de vergelijkbare omzet in het vierde kwartaal sterk terugliep, vooral vanwege de resultaten in China die onder druk stonden als gevolg van de coronacrisis. Ook was er beduidend minder groei bij de OEM-divisie, terwijl de professionele indooractiviteiten eveneens scherper dan verwacht terugliepen.

Signify voorziet op basis van voorlopige resultaten dat de vergelijkbare omzet in het vierde kwartaal met 8,8 procent is teruggelopen, waardoor de totale vergelijkbare omzetgroei in 2022 uit zal komen op 1,2 procent. Eerder mikte Signify voor heel 2022 nog op een groei van 2 tot 3 procent.

De brutomarge stabiliseerde, maar de vaste kosten daalden niet zoals de verkoopvolumes. Signify verwacht dan ook een aangepaste EBITA-marge van circa 10 procent voor zowel het vierde kwartaal als in heel 2022. Eerder mikte het verlichtingsbedrijf nog op de onderkant van de bandbreedte 11 tot 11,4 procent.

Signify werkte wel zijn voorraden weg, waardoor het werkkapitaal verbeterde. Het bedrijf mikt voor heel 2022 op een vrije kasstroom van circa 445 miljoen euro, ofwel 5,9 procent van de omzet. Signify zei eerder al uit te komen aan de onderkant van een bandbreedte van 5 tot 7 procent.

ING stelt dan ook dat Signify een zwakker dan verwacht kwartaal achter de rug heeft, maar dat de impact daarvan deels wordt opgevangen door een solide vrije kasstroom. Na de waarschuwing door de verlichtingsspecialist verlaagde de bank de taxaties voor de aangepaste EBITA in heel 2022 met 10 procent en voor 2023 en 2024 gingen de ramingen voor de aangepaste EBITA met 4 procent omlaag. Als gevolg verlaagde ING maandag het koersdoel voor Signify van 47,00 naar 42,00 euro, maar de bank handhaafde het koopadvies. Analist Marc Hesselink vindt Signify nog steeds aantrekkelijk, omdat de vooruitzichten verbeteren, wijzend op de vraag naar energiezuinige verlichting.

Ook volgens Degroof Petercam heeft Signify een tegenvallend kwartaal achter de rug. De EBITA-marge impliceert volgens Degroof dat Signify een aangepaste EBITA heeft geboekt van 750 miljoen euro, terwijl de consensus mikte op 828 miljoen euro en Degroof op 815 miljoen euro. "Alleen al in het vierde kwartaal schoot Signify dus 8 tot 10 procent tekort", aldus analist Frank Claassen. "Een flinke tegenvaller voor slechts één kwartaal."

"We denken dat de outlook voor de eerste jaarhelft in 2023 vermoedelijk ook zwak is, maar de vergelijkingsbasis verbetert in de tweede jaarhelft", blikte analist Trion Reid van Berenberg vooruit.

Signify komt op vrijdag met volledige cijfers over zowel het vierde kwartaal als heel 2022.