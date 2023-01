Beursblik: ING verlaagt koersdoel OCI Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft maandag het koersdoel voor OCI verlaagd van 44,00 naar 38,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Analisten van de bank houden rekening met teruglopende stikstofprijzen, waardoor de taxaties voor de aangepaste EBITDA voor 2022, 2023 en 2024 neerwaarts werden bijgesteld met respectievelijk 2,5, 19,5 en 8,5 procent. Zodoende kwam ING tot een lager koersdoel. Het koopadvies bleef wel overeind. De analisten vinden de waardering van het aandeel nog steeds aantrekkelijk, net als de aandeelhoudersbeloning. Bovendien blijven de vooruitzichten op korte termijn goed. Het aandeel OCI steeg maandagochtend met 0,7 procent tot 32,90 euro. Bron: ABM Financial News

