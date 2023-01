Beursblik: Credit Suisse verhoogt koersdoel UMG Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft het koersdoel voor Universal Music Group verhoogd van 24,00 naar 25,50 euro, na prijsverhogingen bij Apple en Amazon, en handhaaft het Outperform advies. Dat bleek maandag uit een analistenrapport van de zakenbank. De analisten verhoogden hun verwachting voor de autonome omzetgroei in 2023 van 3,8 naar 5,3 procent, vanwege die prijsverhogingen. De verwachte groei uit betaalde streaming gaat daardoor van 8 naar 11 procent. De eerste prijsverhoging sinds het begin van streaming zal waarschijnlijk navolging krijgen bij Spotify en DSP, denkt Credit Suisse. Tegenover de hogere omzetgroei staat een zwakkere dollar die de verwachte inkomsten dit jaar met zo' n 1,8 procent drukt en in 2023 met 3,8 procent. De verwachte aangepaste winst per aandeel daalt hierdoor met 0,8 procent tot 0,77 euro in 2022 en met 3,8 procent tot 0,83 euro in 2023. De prijsverhogingen en inflatie leiden echter tot een nieuwe waardering van de kasstroom en dit brengt het koersdoel omhoog van 24,00 naar 25,50 euro. Als de prijzen voor muziekabonnementen de komende zes tot zeven jaar elke twee jaar zouden worden verhoogd met 10 procent, dan gaat de waarde van UMG naar 30,00 euro, voorziet Credit Suisse. Een aangepast contract met TikTok zou bovendien een betaling tot 2 miljard dollar per jaar kunnen opleveren voor de muziekindustrie. Credit Suisse kijkt hiervoor naar wat Youtube betaalt. Als risico's noemt Credit Suisse onder andere een vertraging van de groei van het aantal abonnees, nieuwe regelgeving en betere voorwaarden voor muzikanten, die een groter deel van de koek zouden kunnen krijgen. Het aandeel UMG daalt maandag 0,2 procent naar 23,51 euro. Bron: ABM Financial News

