Morgan Stanley haalt Shell van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) Morgan Stanley heeft maandag het advies voor Shell verlaagd van Overwogen naar Gelijkgewogen, terwijl het koersdoel van 29,22 naar 27,67 pond ging. Dit bleek uit een sectorrapport van de Amerikaanse bank. Na de cijfers over het derde kwartaal, verhoogde Shell net als sectorgenoot BP het dividend, terwijl in de afgelopen vier kwartalen 10 procent van de eigen aandelen werden teruggekocht. Morgan Stanley denkt dat Shell deze plannen wil vasthouden. De Amerikaanse zakenbank verwacht dat Shell in de komende jaren een operationele kasstroom van 46 tot 49 miljard dollar per jaar kan realiseren bij een vrije kasstroom van 21 tot 24 miljard dollar. De bank houdt hierbij al rekening met een verhoging van de capex-investeringen in 2023 en de belastingen op overwinsten, de zogeheten windfall tax. Hoewel Morgan Stanley ruimte ziet voor Shell om aandeelhouders nog beter te belonen, zijn de opties minder groot dan bij concurrent BP. Bovendien houdt de consensus al rekening met een forsere dividendgroei voor Shell en niet bij BP. Daarom vindt Morgan Stanley een koopadvies voor Shell niet meer op zijn plaats. BP blijft volgens Morgan Stanley wel koopwaardig. Het aandeel daalde vanochtend in Amsterdam tot een procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.