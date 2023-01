Activist Elliott neemt belang in Salesforce Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Salesforce

(ABM FN) De activistische aandeelhouder Elliott heeft een miljardenbelang genomen in Salesforce. Dit meldde The Wall Street Journal maandag op basis van bronnen. "Salesforce is één van de meest vooraanstaande softwarebedrijven in de wereld en we volgen het bedrijf al bijna twintig jaar. We hebben veel respect voor [co-CEO] Marc Benioff en voor wat hij heeft opgebouwd", aldus managing partner Jesse Cohn van Elliott. "We kijken ernaar uit om samen te werken met Salesforce om meer waarde uit het bedrijf te halen." Salesforce liet eerder deze maand nog weten dat het 10 procent van het personeel ontslaat en ook kantoorruimtes sluit in diverse landen. Hoe groot het belang van Elliott in Salesforce is, werd niet bekendgemaakt. Volgens de Amerikaanse zakenkrant gaat het om een bedrag van meerdere miljarden dollars. Bron: ABM Financial News

