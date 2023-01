Deutsche Bank verlaagt koersdoel Adyen

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft het koersdoel voor Adyen verlaagd van 2.070 naar 1.750 euro, met behoud van het koopadvies. Dit bleek maandag uit een sectorrapport van de Duitse bank.

Het aandeel Adyen is als alle betaalbedrijven defensief van aard, maar volgens de analisten niet immuun voor de aanstaande recessie. Zij verwachten dus een vertraging in 2023.

Deutsche Bank is inmiddels wat minder somber over de diepte en duur van die recessie, na de relatief milde winter in Europa en de heropening van de Chinese economie. De analisten voorzien alweer enig herstel in de tweede helft van 2023 en in 2024.

Daarbij blijft de markt structureel verschuiven naar betaalkaarten en digitale betalingen en dat zal de groei blijven ondersteunen voor het betaalbedrijf. Nog altijd wordt er in Europa vooral met contanten betaald, maar bij verkooppunten is dat in de meeste Europese landen wel aan het dalen sinds de coronapandemie en Deutsche denkt dat die trend in de hele wereld gaat doorzetten. Vooral in Europa zal dit bijdragen aan de groei van Adyen op de middellange termijn.

Het aandeel Adyen sloot vrijdag op 1.323,20 euro.