Jefferies haalt Galapagos van verkooplijst

Beeld: iStock

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft het aandeel van Galapagos van de verkooplijst gehaald en geeft een Houden advies, omdat de analisten niet verwachten dat het aandeel nog verder daalt. Het koersdoel wordt verlaagd van 48,00 naar 43,70 euro. De visie op de cash burn en de hoge uitgaven die nodig zijn om de pijplijn van producten op te leveren is onveranderd, stellen de analisten. De recente beleggersdag van Galapagos maakte duidelijk dat we op korte termijn geen extra medicijnen op de markt moeten verwachten. Galapagos wil producten aankopen in de vroege klinisch of late preklinische fase, omdat het op die manier de meeste waarde kan toevoegen. Met die strategie is Jefferies het niet oneens, maar het betekent dat Jyseleca tot 2028 het enige middel van Galapagos op de markt blijft. Dat is een lange periode voor de aandelenmarkt, meent de zakenbank. De omzetverwachting van Jefferies voor Jyseleca gaan voor 2022 omhoog naar 85 miljoen euro, vrijwel gelijk aan de analistenconsensus en midden in de bandbreedte die Galapagos afgaf, na een sterk derde kwartaal. De verwachte kosten gaan echter ook omhoog en zijn nu met 760 miljoen euro duidelijk hoger dan de de 721 miljoen euro van de consensus. Dit komt neer op een cash burn van 515 miljoen euro voor afgelopen jaar, wat aan de bovenkant van de guidance van Galapagos van 480 tot 520 miljoen euro zit. De hoogte van de cash burn en de omzet met Jyseleca zijn wat Jefferies denkt de cijfers die de koersreactie bij de jaarresultaten gaan bepalen. Voor 2023 zit Jefferies met zijn omzetverwachting voor Jyseleca op 118 miljoen euro, ruim onder de consensus van 158 miljoen euro. De cash burn zal min of meer gelijk zijn als in 2022, denkt de zakenbank. Vanaf 2024 zou de cash burn substantieel volgens Jefferies moeten afnemen dankzij de winstgevendheid van Jyseleca. Het aandeel Galapagos sloot vrijdag op 42,57 euro. Bron: ABM Financial News

