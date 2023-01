AEX start handelsweek vermoedelijk in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting hoger van start na een overtuigend slot op Wall Street vrijdagavond. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van een half procent.

Afgelopen week koerste de AEX op weekbasis nog 1,3 procent lager op een slotstand van 748,04 punten, waarmee de opmars in de eerste twee handelsweken van 2023 ten einde kwam.

"Na zo'n sterke start van het jaar was het altijd waarschijnlijk dat we wat winstnemingen zouden zien, maar dat betekent niet dat het optimisme is verdampt en dat we een scherpe beweging omlaag zouden kunnen zien", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

"De vrees voor recessie, die de laatste tijd weinig speelde, is terug", merkte marktanalist Salah Bouhmidi van IG Nederland, die wel rekent op een zachte landing voor de Amerikaanse economie. Ook in Europa en elders wordt slechts een milde recessie voorzien.

Het sentiment kwam afgelopen week onder druk te staan door signalen dat de Amerikaanse economie lijkt te verzwakken. Afgelopen maand daalden de detailhandelsverkopen en liep de industriële productie terug. Verder maakte techreus Microsoft bekend dat het 10.000 banen gaat schrappen en Google zelfs 12.000.

Het inflatiespook lijkt daarentegen van het toneel verdwenen, nu zowel in Amerika als in de eurozone de inflatie afkoelt, met dank aan onder meer de energieprijzen, die op jaarbasis flink dalen.

Afgelopen zondag zei Klaas Knot, voorzitter van De Nederlandsche Bank op tv dat dankzij de energieprijzen de inflatie inderdaad in de juiste richting beweegt, maar ook dat hij nog in ieder geval twee renteverhogingen van 50 basispunten verwacht. De inflatie daalt naar 5 tot 6 procent, denkt Knot, "maar dat is nog steeds veel te hoog [...] Dat we nog niet klaar zijn, dat is duidelijk", benadrukte hij.



Vrijdag besloten Amerikaanse beleggers toch weer op de koopknop te drukken, en de S&P 500 won bijna twee procent, terwijl techbeurs Nasdaq zelfs 2,7 procent klom. Kwartaalcijfers van onder meer PPG en vooral Netflix kregen een positief onthaal.

Van de 55 bedrijven uit de S&P 500-index die tot nu toe hun kwartaalcijfers hebben gepubliceerd, heeft 67 procent de winstverwachting van analisten met gemiddeld 4 procent overtroffen, volgens ING.

"Dit past in het historische beeld", waarbij analisten in doorsnee conservatief zijn met hun schattingen, aldus investment manager Simon Wiersma. Wel staan de winstmarges onder druk. ING verwacht dat de gemiddelde winstdaling beperkt blijft tot 2,7 procent. "Niet geweldig maar ook niet dramatisch", zo vindt Wiersma.

Deze week barst het cijferseizoen echt los, met vanaf morgen in de VS onder meer Microsoft, IBM, Intel en Tesla. Op het Damrak wordt daarnaast reikhalzend uitgekeken naar de cijfers van indexzwaargewicht ASML op woensdag.

In Azië zal deze week juist rustig blijven. De beurs in China houdt de hele week de deuren gesloten in verband met de viering van het nieuwe jaar. Ook op andere Aziatische beurzen, waaronder de beurs in Jakarta, Singapore en Hongkong, is er enkele dagen geen handel.

De beurs in Tokio is vanochtend wel open en de Nikkei index koerst krap anderhalf procent hoger, terwijl de beurs in Sydney vrijwel vlak noteert.

De Amerikaanse olie-future noteert vanochtend eveneens vlak. Afgelopen week koerste de future nog twee procent hoger naar 81,31 dollar per vat.

Bedrijfsnieuws

De aanmeldingstermijn voor de fusie tussen DSM en Firmenich is verlengd. Aandeelhouders van DSM konden hun aandelen aanvankelijk tot en met 31 januari aanbieden onder het bod, maar deze periode wordt nu verlengd tot minstens 7 maart en uiterlijk 11 april. Reden voor de verlenging is dat beide partijen nog niet de benodigde goedkeuringen van toezichthouders hebben gekregen voor hun fusieplannen.

Jefferies heeft het aandeel Galapagos van de verkooplijst gehaald en een Houden advies gegeven, maar het koersdoel wel verlaagd van 48,00 naar 43,70 euro.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg vrijdag 1,9 procent op 3.972,61 punten, de Dow Jones index won 1,0 procent op 33.375,49 punten en de Nasdaq sloot 2,7 procent hoger op 11.140,43 punten.