Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet, na een groen slot op Wall Street.

IG voorziet een openingswinst van 79 punten voor de Duitse DAX en een plus van 25 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 16 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag in het groen geëindigd.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets zag een "bescheiden opleving", maar verder was het een negatieve week op de Europese beurzen.

"Na zo'n sterke start van het jaar was het altijd waarschijnlijk dat we wat winstnemingen zouden zien, maar dat betekent niet dat het optimisme is verdampt en dat we een scherpe beweging omlaag zouden kunnen zien", aldus Hewson.

Analisten van Deutsche Bank zien het 'risk-off-sentiment' wel aanhouden. De zorgen over een recessie stapelen zich op, waarschuwt de Duitse bank.

De Duitse producentenprijzen daalden in december op maandbasis weliswaar nog altijd, maar toch een stuk minder hard dan in de voorgaande maanden.

In het Verenigd Koninkrijk zorgden de detailhandelsverkopen over december ook voor een negatieve verrassing met een afname met 1,0 procent, terwijl vooraf rekening was gehouden met een plus van 0,3 procent.



Bedrijfsnieuws

Ericsson heeft in het vierde kwartaal een lager dan voorziene winst geboekt en waarschuwde vrijdag dat de vooruitzichten op korte termijn onzeker zijn. Het aandeel daalde bijna 5 procent.

Siemens Energy verwacht in het lopende boekjaar 2023 in de rode cijfers te belanden, ondanks een vrij sterk eerste kwartaal. Het aandeel steeg bijna een procent.

In Parijs ging EssilorLuxottica aan kop. Het aandeel steeg ruim 2 procent. BNP Paribas won ruim een procent en Thales bijna 2 procent.

Michelin was de grootste daler in de CAC 40 en leverde 2 procent in. Continental verloor ruim een procent in Frankfurt.

Zalando deed wel goede zaken, met een plus van 5 procent. Deutsche Bank won bijna 2 procent en Covestro 2,5 procent. Beursuitbater Deutsche Boerse ging onderuit in de DAX, met een verlies van iets meer dan een procent. Hekkensluiter Porsche AG daalde zo'n anderhalf procent.

Europees vastgoed stond vrijdag onder druk. Unibail-Rodamco-Westfield en Vonovia eindigden beide in het rood.

Euro STOXX 50 4.119,90 (+0,6%)

STOXX Europe 600 452,12 (+0,4%)

DAX 15.033,56 (+0,8%)

CAC 40 6.995,99 (+0,6%)

FTSE 100 7.770,59 (+0,3%)

SMI 11.295,02 (+0,3%)

AEX 738,64 (+0,4%)

BEL 20 3.861,45 (+0,3%)

FTSE MIB 25.775,52 (+0,7%)

IBEX 35 8.918,20 (+1,4%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat maandag een iets lagere opening tegemoet, na vrijdag flink hoger te zijn geëindigd.

"De aandelenmarkten komen op adem", volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. Op weekbasis verloren de Dow en S&P 500 wel terrein. De Nasdaq wist dankzij de stevige winst op vrijdag op weekbasis wel licht te stijgen.

Paul Nolte, marktstrateeg bij Murphy & Sylvest Wealth Management, wees op de koopjesjagers die vrijdag de markt betraden.

Cijfers van onder meer PPG en vooral Netflix kregen een positief onthaal. Google-moeder Alphabet maakte echter bekend dat het flink in het personeelsbestand gaat snijden, net als Microsoft eerder deze week.

"Dat zal niet de laatste zijn nu we op verdere economische zwakte kunnen rekenen in de komende maanden", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Maar het personeelsbestand van deze techbedrijven is ook na de ontslagrondes nog altijd groter dan voor de coronapandemie, volgens Hewson.

Van de 55 bedrijven uit de S&P 500-index die tot nu toe hun kwartaalcijfers hebben gepubliceerd, heeft 67 procent de winstverwachting van analisten met gemiddeld 4 procent overtroffen, volgens ING.

"Dit past in het historische beeld", aldus investment manager Simon Wiersma. Wel staan de winstmarges onder druk. ING verwacht dat de gemiddelde winstdaling beperkt blijft tot 2,7 procent. "Niet geweldig maar ook niet dramatisch", zo vindt Wiersma.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de bestaande woningverkopen in de Verenigde Staten in december minder hard zijn gedaald dan verwacht.

WTI-olie werd vrijdag ruim een procent duurder.

Bedrijfsnieuws

Netflix heeft in het vierde kwartaal van 2022 een hogere omzet behaald bij een sterke abonneegroei. Voor het eerste kwartaal rekent Netflix op een omzet van 8,17 miljard dollar en een winst per aandeel van 2,82 dollar. Het aandeel steeg 8,5 procent.

Amazon Web Services, een onderdeel van Amazon.com, is van plan om tot 2040 maar liefst 35 miljard dollar te investeren in de bouw van meerdere datacentra in de Amerikaanse staat Virginia. Dit zal ten minste 1.000 nieuwe banen opleveren. Het aandeel van Amazon deelde vrijdag in de techvreugde en steeg zo'n 4 procent.

Schlumberger heeft in het vierde kwartaal boven verwachting gepresteerd en kondigde weer een grote dividendverhoging aan. Beleggers reageerden positief. Het aandeel daalde licht.

PPG Industries verwacht in de loop van dit jaar een winstverbetering, onder meer door een matiging van de grondstofkosten, stabilisatie van de vraag naar coatings in Europa vanaf het tweede kwartaal en een sterk economisch herstel in China. Het aandeel won zo'n 6 procent.

Alphabet, het moederbedrijf van Google, gaat circa 12.000 banen schrappen, meldde The Wall Street Journal. Amazon, Meta en Microsoft gingen Alphabet al voor met het aankondigen van grote ontslagrondes. Het aandeel Alphabet steeg meer dan 5 procent.

Aandelen van Nordstrom stegen vrijdag licht na een stevig verlies donderdag nabeurs, nadat de Amerikaanse warenhuisketen een winstwaarschuwing gaf voor het vierde kwartaal. Volgens het bedrijf vielen de resultaten in de feestdagenperiode flink tegen. "Het is duidelijk dat consumenten selectiever zijn met hun uitgaven gezien de bredere macro-omgeving", zei CEO Erik Nordstrom in een toelichting.

S&P 500 index 3.972,61 (+1,9%)

Dow Jones index 33.375,49 (+1,0%)

Nasdaq Composite 11.140,43 (+2,7%)

AZIE

De Japanse beurs noteert maandag beduidend hoger, terwijl de Chinese markten gesloten blijven vanwege de viering van het nieuwe jaar.

Nikkei 225 26.909,93 (+1,3%)

Shanghai Composite 3.264,81 (slot 20 jan.)

Hang Seng 22.044,65 (slot 20 jan.)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0892. Vrijdagavond noteerde het muntpaar op 1,0858.

USD/JPY Yen 129,83

EUR/USD Euro 1,0892

EUR/JPY Yen 141,43

MACRO-AGENDA:

00:00 Chinese markten gesloten vanwege Chinees Nieuwjaar

00:00 Prijzen bestaande koopwoningen - December (NL)

16:00 Leidende indicatoren - December (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen - Januari vlpg (eur)

BEDRIJFSNIEUWS:

09:00 JDE Peet's - Ex-dividend

14:00 DSM - Bava