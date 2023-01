Prijsstijging koopwoningen neemt flink af

(ABM FN-Dow Jones) Bestaande koopwoningen zijn in december duurder geworden, maar de stijging wordt steeds kleiner en op maandbasis was er opnieuw sprake van een daling. Dit blijkt maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster.

De prijzen in Nederland stegen in december met 2,7 procent op jaarbasis. Dat is de laagste stijging in ruim 7 jaar.

In november stegen de prijzen nog met 4,9 procent op jaarbasis.

Ten opzichte van november daalden de prijzen in december met 2,3 procent. Dat is de grootste daling in 10 jaar. In november daalde het prijsniveau ten opzichte van oktober met 1,0 procent.

De prijzen van bestaande koopwoningen bereikten in juni 2013 een dieptepunt. Vervolgens was er sprake van een stijgende trend, tot augustus 2022. Sindsdien is de prijsindex vijf maanden op rij gedaald.

Vergeleken met het dal in juni 2013 waren de prijzen in december ruim 90 procent hoger.