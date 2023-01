Knot: ECB verhoogt nog minimaal twee keer met 50 basispunten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank gaat nog in ieder geval twee keer de rente met 50 basispunten verhogen. Dit zei voorzitter Klaas Knot van De Nederlandsche Bank in het tv-programma WNL Op Zondag.

Om van de hoge inflatie af te komen, is afkoeling van de economie nodig, vindt Knot.

"Er is een reële kans dat we een recessie [zowel voor de eurozone als de wereldeconomie] weten te vermijden." In de eurozone is nog geen kwartaal krimp geweest. In Nederland wel, namelijk in het derde kwartaal, maar dat was volgens Knot meer een "correctie" op de wel "heel uitbundige" groei in het tweede kwartaal.

Maar in december liet de consument het geld "wel weer heel behoorlijk" rollen. Dus als het al een recessie wordt, dan verwacht de centraal bankier dat het "een heel milde" wordt, en niet iets om je erg druk over te maken, omdat het startpunt er een is van oververhitting.

De inflatie gaat volgens Knot teruglopen, omdat de energieprijsstijging niet doorzet, en zelfs mogelijk wat gaat dalen. Maar, zo waarschuwde Knot, wees niet te vroeg te optimistisch.

De Nederlandsche Bank ziet de inflatie dalen naar circa 5 tot 6 procent. "Maar dat is nog steeds veel te hoog." En dat komt omdat de inflatie zich inmiddels heeft verbreed en hardnekkiger wordt. Dus, zo concludeert Knot, moet de rente omhoog."Wij zijn nog zeker niet klaar met het verhogen van de rente. We zijn nog niet in de buurt van een niveau waarvan we denken dat het krachtig genoeg is dat het op middellange termijn de inflatie terug gaat brengen naar 2 procent."

De ECB moet volgens Knot ook ervaren welke effecten de maatregelen van vorig jaar dit jaar sorteren. De onzekerheid is groot.

"Maar het is volstrekt helder dat we nog een aantal forse renteverhogingen nodig zullen hebben". Dat betekent volgens Knot dat er zowel in februari als in maart nog een verhoging met 50 basispunten komt. "En dat er ook nog wel iets gaat volgen in mei en juni enzovoorts."

"Dat we nog niet klaar zijn, dat is duidelijk", benadrukte Knot zondag.

"Voorlopig is het risico dat we te weinig doen een groter risico dan dat we te veel doen." Daarom moet de ECB nog een aantal forse stappen zetten, vindt hij.