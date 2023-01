Drukke cijferweek in zicht

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers gaan een drukke week tegemoet met vooral veel bedrijfscijfers.

Met name in de VS openen veel bedrijven de boeken. Zo worden op dinsdag resultaten van onder meer 3M, General Electric, Johnson & Johnson en Microsoft verwacht. Een dag later is het de beurt aan IBM, Tesla, Boeing en anderren. Richting het einde van de week geven American Airlines, American Express, Mastercard, Intel en Visa inzicht in de ontwikkelingen in het vierde kwartaal.

In Nederland blijft het vooralsnog vrij rustig. Alle ogen zullen gericht zijn op de cijfers van ASML op woensdag. Op donderdag komen NSI en RoodMicrotec met resultaten. Signify en WDP sluiten op vrijdag de week af met kwartaalcijfers. Signify kwam al met een waarschuwing, dus daar zijn geen grote verrassingen meer te verwachten.

In België blijft het ook rustig. Naast WDP op vrijdag, komt ook KBC Ancora met cijfers. Donderdag is Quest for Growth dan al geweest.

De eerste bedrijfscijfers die momenteel naar buiten komen zijn volgens Bokeh Capital Partners over het algemeen conform verwachting of zelfs net iets beter. "We denken dat dit laat zien dat bedrijven aan de verwachtingen kunnen voldoen."

In Azië zal het aankomende week ook rustig blijven. Zo houdt de beurs van China de gehele week de deuren gesloten in verband met de viering van het nieuwe jaar. Ook op andere Aziatische beurzen, waaronder de beurs in Jakarta, Singapore en Hongkong, is er enkele dagen geen handel.

Macro-economisch nieuws

Op macro-economisch vlak krijgen beleggers op maandag voorlopige cijfers over het Europese consumentenvertrouwen te verwerken. Op vrijdag volgt een definitieve raming.

Dinsdag krijgt de markt inzicht in de samengestelde inkoopmanagersindices in diverse landen, waaronder Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Op woensdag staat de IFO-index op de agenda. Dit geeft een beeld van het ondernemersvertrouwen in Duitsland.

Richting het einde van de week zijn er Amerikaanse groeicijfers over het vierde kwartaal, naast de wekelijkse steunaanvragen en het Amerikaanse consumentenvertrouwen. Vrijdag let de markt ook op de persoonlijke inkomens en uitgaven in Amerika. Deze publicatie bevat namelijk ook de PCE-inflatie. En dat is voor de Fed een heel belangrijke indicator.