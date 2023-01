Video: hogere olieprijs lijkt aanstaande Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs kan omhoog. Technisch staat olie op uitbreken, en ook fundamenteel is een hogere olieprijs te verwachten. Dit zegt energie-econoom Hans van Cleef van Publieke Zaken voor de camera van ABM Financial News. Technisch is het een interessant moment. Indien de olieprijs uitbreekt, dan kan deze doorstijgen naar 100 dollar per vat. Blijft de olieprijs in het dalende trendkanaal dan rekent Van Cleef op 80 dollar. Puur fundamenteel bekeken, gaat Van Cleef ook voor het scenario van een hogere olieprijs. De vraag naar olie stijgt, zoals recent ook bleek uit cijfers van het Internationaal Energieagentschap. "En aan de aanbodkant zijn er problemen." Klik hier voor: hogere olieprijs lijkt aanstaande Bron: ABM Financial News

