Olieprijs blijft stijgen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag verder gestegen. Bij een settlement van 81,31 dollar werd een vat West Texas Intermediate voor februari 1,2 procent duurder. Het nieuwe contract voor maart werd 1,3 procent duurder en op weekbasis steeg de WTI-olieprijs met zo'n 2 procent. In de eerste dagen van 2023 lijken de oliestieren de overhand te hebben, hoewel de groei van het aanbod beperkt blijft, volgens Manish Raj van Velandera Energy Partners. De gebruikelijke onderwerpen: China, Rusland en de Federal Reserve, blijven de markten domineren, volgens de marktkenner. "Tenzij de Fed de markt afschrikt met nog een renteverhoging van 50 basispunten, verwachten wij dat zowel de Chinese heropening als de Russische sancties de olieprijzen zullen ondersteunen", aldus Raj. De oliemarkten blijven zich vasthouden aan de hoop dat het opheffen van de strenge coronamaatregelen in China zal leiden tot een hogere vraag. In China maakt men zich op voor Chinees Nieuwjaar komende zondag. De Chinese regering verwacht dat miljarden Chinezen zullen reizen in deze periode, wat gunstig is voor de vraag naar energie. De beurzen in China zijn komende week wel gesloten en kunnen dan geen impuls bieden aan de olieprijs, aldus Commerzbank. Bron: ABM Financial News

