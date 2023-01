Rally AEX hapert door recessievrees

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is na twee positieve eerste weken in januari, afgelopen week gedaald. Bij een slot van 738,64 punten op vrijdag, verloor de AEX op weekbasis 1,3 procent. Vorige week vrijdag steeg de index ruim 3 procent naar 748,04 punten.

"De vrees voor recessie, die de laatste tijd weinig speelde, is terug", volgens marktanalist Salah Bouhmidi van IG Nederland, die wel rekent op een zachte landing voor de Amerikaanse economie. Ook in Europa en elders wordt slechts een milde recessie voorzien.

Het sentiment staat onder druk nu de Amerikaanse economie lijkt te verzwakken. Afgelopen maand daalden de detailhandelsverkopen en liep de industriële productie terug. Verder maakte techreus Microsoft bekend dat het 10.000 banen gaat schrappen en Google zelfs 12.000.

Investment manager Simon Wiersma van ING wees ook op de zorgen over de toekomstige winsten van bedrijven, die momenteel zwaarder wegen dan de dalende rentes. "Een ouderwetse ‘risk-off’-beweging, na een goede start van het jaar", concludeert Wiersma.

In de eerste twee weken van 2023 wisten de markten juist te stijgen, ook door optimisme over de heropening van de Chinese economie. Afgelopen bleek uit Chinese overheidscijfers dat de tweede economie van de wereld in 2022 is gegroeid met drie procent. In 2021 bedroeg de groei nog 8,1 procent. In het vierde kwartaal groeide de Chinese economie met 2,9 procent op jaarbasis.

"Wij verwachten dat de Chinese economie dit jaar wel eens sneller zou kunnen herstellen dan veel analisten tot nu toe hebben ingeschat", aldus Wiersma van ING.

"Vergeleken met Wall Street heeft de Chinese aandelenmarkt de neerwaartse trend al aanzienlijk verslagen", volgens marktanalist Salah Bouhmidi. "Een goed presterende beurs in het Middenrijk zou dus ook goed zijn voor de andere belangrijke indices", stelt Bouhmidi.

ECB waarschuwt voor te optimistische renteverwachting

Daar waar de Federal Reserve de rente de komende maanden vermoedelijk in een lager tempo gaat verhogen, wil de Europese Centrale Bank hier nog niets van weten.

Zowel Klaas Knot van De Nederlandsche Bank als voorzitter Christine Lagarde van de ECB benadrukten afgelopen week dat er nog meerdere stappen van 50 basispunten in het vat zitten, en dat beleggers er verstandig aan doen hun posities te herzien.

De notulen van de laatste ECB-vergadering maakten hetzelfde punt: duidelijke communicatie dat de rente nog meerdere keren verhoogd zal worden. Verder bleek uit de notulen ook dat een groot aantal beleidsmakers de rente in december met 75 basispunten wilde verhogen.

Volgens econoom Carsten Brzeski van ING is het duidelijk dat de ECB niet blij is met de huidige marktverwachtingen, die suggereren dat de rente na februari minder hard omhoog zal gaan.

De euro/dollar handelde vrijdag op 1,0833 en daarmee op weekbasis nagenoeg stabiel. WTI-olie kostte vrijdag rond de 80 dollar en werd daarmee op weekbasis iets duurder.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen waren er afgelopen week geen hele grote uitschieters. ASMI steeg op weekbasis bijna 2 procent na een goed ontvangen kwartaalupdate, die op woensdag nog een koerssprong van 10 procent opleverde. Morgan Stanley en ING noemden de omzet en orders in het vierde kwartaal sterk. Barclays kwam afgelopen week wel met verkoopadviezen voor Besi en ASMI. Besi daalde zo'n 3 procent op weekbasis.

Philips was met een verlies van bijna 5 procent op weekbasis de grootste daler. UBS zette het aandeel op de verkooplijst, na de recente rally in het aandeel.

Randstad en UMG stegen afgelopen week zo'n 2,5 tot bijna 3 procent en koploper DSM won meer dan 3 procent op weekbasis.

Shell is één van de favoriete aandelen van Bank of America in 2023. Het aandeel daalde toch 2 procent op weekbasis. Prosus verloor afgelopen week circa een procent. Degroof Petercam haalde het aandeel van de kooplijst, maar Goldman Sachs noemde Prosus juist een topfavoriet.

In de AMX daalde Just Eat Takeaway zo'n 2,5 procent ondanks een positieve update over het vierde kwartaal. De EBITDA-verwachting voor dit jaar spreekt enorm tot de verbeelding, stelde Jefferies. Volgens Degroof Petercam is er een "ongelooflijke" ommekeer gaande bij de maaltijdbezorger. "Het geld stroomt binnen", voegde ING toe. Voorafgaand aan de cijfers verlaagde BNP Paribas Exane het advies tot Neutraal. De analisten zien weinig opwaarts potentieel voor het aandeel.

Fugro ging aan kop in de Midkap met een plus van meer dan 11 procent op weekbasis. De bodemonderzoeker wist een, volgens eigen zeggen omvangrijk, contract van Petronas in de wacht te slepen. WDP en Galapagos verloren zo'n 3 procent op weekbasis en eindigden daarmee onderaan in de index.

In de AScX won Pharming zo'n 8 procent op weekbasis. BlackRock vergrootte het belang in Pharming en ook Bank of America kwam met een belangenmelding.

Van Lanschot Kempen steeg afgelopen week meer dan 14 procent. De bank kreeg koersdoelverhogingen van ABN AMRO en Kepler Cheuvreux. Koploper was evenwel Accsys, met een plus op weekbasis van meer dan 15 procent.

Azerion leverde op weekbasis 17 procent in. Dit jaar is het aandeel al zo'n 35 procent in waarde gedaald.

Het lokaal genoteerde Beter Bed steeg ruim 10 procent na cijfers. Degroof Petercam vond de kwartaalresultaten voldoende reden om het koersdoel te verhogen van 4,00 naar 4,30 euro, maar het advies blijft Houden.