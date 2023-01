Wall Street koerst hoger Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren vrijdag hoger met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 stijgt 0,7 procent op 3.927,66 punten, de Dow Jones index wint 0,1 procent op 33.093,98 punten en de Nasdaq noteert 1,4 procent hoger op 11.002,16 punten. "De aandelenmarkten komen op adem", volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. Op weekbasis liggen voor de drie grote indexen wel verliezen op de loer. Volgens Aslam zijn beleggers bezorgd over het monetaire beleid van de Federal Reserve. "De markt verwacht dat de Fed het tempo van de renteverhogingen zal terugschroeven nu de inflatie verder daalt ten opzichte van de hoogste niveaus in veertig jaar", zo stelde de analist. Beleggers twijfelen echter of zij de plannen van de Fed wel juist inschatten. Bedrijfscijfers geven bovendien een gemengd beeld. Cijfers van onder meer PPG en vooral Netflix krijgen vrijdag een positief onthaal. Daar staat tegenover dat na Microsoft eerder deze week nu ook Google-moeder Alphabet flink in het personeelsbestand gaat snijden. "Dat zal niet de laatste zijn nu we op verdere economische zwakte kunnen rekenen in de komende maanden", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Van de 55 bedrijven uit de S&P 500-index die tot nu toe hun kwartaalcijfers hebben gepubliceerd, heeft volgens ING 67 procent de winstverwachting van analisten met gemiddeld 4 procent overtroffen. "Dit past in het historische beeld", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Wel staan de winstmarges onder druk. ING verwacht dat de gemiddelde winstdaling beperkt blijft tot 2,7 procent. "Niet geweldig maar ook niet dramatisch", zo vindt Wiersma. Op macro-economisch vlak werd vanmiddag bekend dat de bestaande woningverkopen in de Verenigde Staten in december minder hard zijn gedaald dan verwacht. Het muntpaar euro/dollar koerst vrijdagavond op 1,0840. WTI-olie is een procent duurder. Bedrijfsnieuws Netflix heeft in het vierde kwartaal van 2022 een hogere omzet behaald bij een sterke abonneegroei. Voor het eerste kwartaal rekent Netflix op een omzet van 8,17 miljard dollar en een winst per aandeel van 2,82 dollar. Het aandeel stijgt 6,5 procent. Schlumberger heeft in het vierde kwartaal boven verwachting gepresteerd en kondigde weer een grote dividendverhoging aan. Beleggers reageerden positief. Het aandeel daalt toch 1,5 procent. PPG Industries verwacht in de loop van dit jaar een winstverbetering, onder meer door een matiging van de grondstofkosten, stabilisatie van de vraag naar coatings in Europa vanaf het tweede kwartaal en een sterk economisch herstel in China. Het aandeel wint 5,5 procent. Alphabet, het moederbedrijf van Google, gaat circa 12.000 banen schrappen, meldde The Wall Street Journal. Amazon, Meta en Microsoft gingen Alphabet al voor met het aankondigen van grote ontslagrondes. Het aandeel Alphabet stijgt 4 procent. Aandelen van Nordstrom dalen vrijdag licht na een stevig verlies donderdag nabeurs, nadat de Amerikaanse warenhuisketen een winstwaarschuwing gaf voor het vierde kwartaal. Volgens het bedrijf vielen de resultaten in de feestdagenperiode flink tegen. "Het is duidelijk dat consumenten selectiever zijn met hun uitgaven gezien de bredere macro-omgeving", zei CEO Erik Nordstrom in een toelichting. Bron: ABM Financial News

