Europese beurzen hoger het weekend in

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag in het groen geëindigd. De Stoxx Europe 600 index won 0,4 procent tot 452,12 punten. De Duitse DAX liet een winst optekenen van 0,8 procent op 15.033,56 punten. De Franse CAC 40 steeg 0,6 procent bij een stand van 6.995,99 punten. De Britse FTSE sloot 0,3 procent hoger op 7.770,59 punten.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets zag vrijdag een "bescheiden opleving", maar verder was het een negatieve week op de Europese beurzen.

"Na zo'n sterke start van het jaar was het altijd waarschijnlijk dat we wat winstnemingen zouden zien, maar dat betekent niet dat het optimisme is verdampt en dat we een scherpe beweging omlaag zouden kunnen zien", aldus Hewson.

Analisten van Deutsche Bank zien het 'risk-off-sentiment' wel aanhouden. De zorgen over een recessie stapelen zich op, waarschuwt de Duitse bank.

De Duitse producentenprijzen daalden in december op maandbasis weliswaar nog altijd, maar toch een stuk minder hard dan in de voorgaande maanden.

In het Verenigd Koninkrijk zorgden de detailhandelsverkopen over december ook voor een negatieve verrassing met een afname met 1,0 procent, terwijl vooraf rekening was gehouden met een plus van 0,3 procent.

De euro/dollar noteerde richting het slot op 1,0840. WTI-olie werd iets goedkoper.



Bedrijfsnieuws

Ericsson heeft in het vierde kwartaal een lager dan voorziene winst geboekt en waarschuwde vrijdag dat de vooruitzichten op korte termijn onzeker zijn. Het aandeel daalde bijna 5 procent.

Siemens Energy verwacht in het lopende boekjaar 2023 in de rode cijfers te belanden, ondanks een vrij sterk eerste kwartaal. Het aandeel steeg bijna een procent.

In Parijs ging EssilorLuxottica aan kop. Het aandeel steeg ruim 2 procent. BNP Paribas won ruim een procent en Thales bijna 2 procent.

Michelin was de grootste daler in de CAC 40 en leverde 2 procent in. Continental verloor ruim een procent in Frankfurt.

Zalando deed wel goede zaken, met een plus van 5 procent. Deutsche Bank won bijna 2 procent en Covestro 2,5 procent. Beursuitbater Deutsche Boerse ging onderuit in de DAX, met een verlies van iets meer dan een procent. Hekkensluiter Porsche AG daalde zo'n anderhalf procent.

Europees vastgoed stond onder druk. Unibail-Rodamco-Westfield en Vonovia eindigden beide in het rood.

Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen tot een procent in het groen.