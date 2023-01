Amazon investeert tientallen miljarden in Virginia Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Amazon Web Services, een onderdeel van Amazon.com, is van plan om tot 2040 maar liefst 35 miljard dollar te investeren in de bouw van meerdere datacentra in Virginia. Dit maakte gouverneur Glenn Youngkin van de Amerikaanse staat vrijdag bekend. Deze nieuwe campussen zullen uitbreidbare capaciteit combineren om AWS te positioneren voor groei op lange termijn in Virginia. De geplande investeringen zullen in totaal ten minste 1.000 nieuwe banen opleveren in Virginia. Bron: ABM Financial News

