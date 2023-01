Klein herstel AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag met een kleine winst gesloten. De AEX steeg 0,4 procent naar 738,64 punten, na de aframmeling op donderdag. Op weekbasis leverde de Amsterdamse hoofdgraadmeter 1,3 procent in. Het was vandaag een rustige dag, met weinig op de agenda. Het meest tot de verbeelding spraken de goed ontvangen kwartaalupdate van Netflix en Alphabet, het moederbedrijf van Google, dat 12.000 banen gaat schrappen. Eerder deze week zei Microsoft het personeelsbestand met 10.000 te verkleinen. Volgens investment manager Simon Wiersma van ING heerst er recessieangst, "ondanks goede macrocijfers". Maar de Chinese economie opent sneller dan verwacht, en dat zorgt voor een opwaartse bijstelling van de groeiverwachtingen, terwijl ook de kwartaalcijfers nog "prima" zijn, ondanks dat de winstmarges dalen, aldus de marktkenner van ING. Komende week moeten de beurzen het doen zonder input vanuit China, want daar zijn de financiële markten de hele week dicht vanwege Chinees Nieuwjaar. Het cijferseizoen gaat intussen wel in volle vaart door. Onder meer Microsoft, IBM, Tesla en Intel openen komende week de boeken. De euro/dollar handelde op 1,0840 en olie werd iets duurder. Stijgers en dalers In de AEX ging Universal Music Group 2,9 procent hoger. AkzoNobel won 2,9 procent, nadat de Amerikaanse concurrent PPG donderdagavond met meevallende cijfers kwam. PPG stijgt zelfs ruim 5 procent in New York. DSM en Signify wonnen 2,4 en 1,9 procent. Daarentegen verloren sectorgenoten Wolters Kluwer en RELX 0,4 en 1,0 procent. In de AMX was Air France-KLM uitblinker met een koerswinst van 3,1 procent en steeg Fugro 3,0 procent. WDP en Galapagos daalden 0,7 en 0,5 procent. Bij de smallcaps vielen Accsys en Majorel op met winsten van 6,9 en 4,7 procent. Azerion daalde nog eens 2,5 procent. Dit jaar daalde het aandeel Azerion al 35 procent. Wall Street Bij het sluiten van de Europese aandelenhandel noteerden de Amerikaanse beurzen 1 tot 1,5 procent hoger. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.