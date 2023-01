Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag in het groen, na de minnen van donderdag, in een markt die steeds meer geleid wordt door bedrijfsresultaten en monetair beleid.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een stijging van 0,3 procent op 451,80 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,5 procent naar 14.996,00 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,7 procent met een stand van 6.997,89 punten. De Britse FTSE 0,4 procent naar 7.774,97 punten.

"De aandelenmarkten komen op adem", zo stelde marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade, wijzend op de koersverliezen een dag eerder.

Volgens Aslam zijn beleggers bezorgd over het monetaire beleid van de Federal Reserve. "De markt verwacht dat de Fed het tempo van de renteverhogingen zal terugschroeven nu de inflatie verder daalt ten opzichte van de hoogste niveaus in veertig jaar", zo stelde de analist. Beleggers twijlelen nu echter of zij de plannen van de Fed wel juist inschatten.

De laatste macrocijfers brengen beleggers volgens Aslam namelijk aan het twijfelen. Ook recente uitspraken van enkele Fed-prominenten laten zien dat de Fed nog geen definitief besluit heeft genomen over de komende renteverhogingen.

Analisten van Deutsche Bank zien het 'risk-off-sentiment' aanhouden. De zorgen over een recessie stapelen zich op, aldus de Duitse bank.

De Duitse producentenprijzen daalden in december op maandbasis weliswaar nog altijd, maar wel een stuk minder hard dan in de voorgaande maanden.

In het Verenigd Koninkrijk zorgden de detailhandelsverkopen ook over december voor een negatieve verrassing met een afname met 1,0 procent, terwijl vooraf rekening was gehouden met een plus van 0,3 procent.

Voor de Verenigde Staten is de agenda vrijdag alleen gevuld met de verkopen van bestaande woningen over december.

Verder houdt bestuurslid Frank Elderson van de Europese Centrale Bank een toespraak bij de European Financial Services.

Daarnaast komt bestuurder Christopher Waller van de Federal Reserve aan het woord en hebben de president van de Deutsche Bundesbank Joachim Nagel en zijn Franse collega François Villeroy De Galhau een ontmoeting.

Olie werd vrijdag iets duurder. Een februari-future West Texas Intermediate noteerde 0,2 procent in het groen op 80,81 dollar, terwijl voor een maart-future Brent 86,37 dollar werd betaald, een stijging van 0,2 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0840. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0842 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0834 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Ericsson heeft in het vierde kwartaal een lager dan voorziene winst geboekt en waarschuwde vrijdag dat de vooruitzichten op korte termijn onzeker zijn. Het aandeel Ericsson noteerde 5,7 procent lager.

Siemens Energy verwacht in het lopende boekjaar 2023 in de rode cijfers te belanden, ondanks een vrij sterk eerste kwartaal. De koers van het aandeel Siemens Energy noteerde 1,0 procent lager.

Parijs en Frankfurt lieten met name koerswinsten zien, maar de uitslagen vielen relatief mee. De enige koers die meer dan 2 procent verschil ten opzichte van de slotnotering van donderdag liet zien, was het aandeel Michelin in Parijs, met een daling van 2,5 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een fractioneel lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden nog geen 0,1 procent in het rood.

De S&P 500 daalde donderdag 0,8 procent op 3.898,85 punten, de Dow Jones index verloor 0,8 procent op 33.044,56 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent in het rood op 10.852,27 punten.