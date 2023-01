Ook Alphabet komt met grootschalige ontslagronde Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Alphabet, het moederbedrijf van Google, gaat circa 12.000 banen schrappen. Dit meldde The Wall Street Journal vrijdag. Daarmee zou het personeelsbestand met 6 procent inkrimpen. Hoewel de ontslagronde bedrijfsbreed is, worden vooral de afdelingen voor werving en selectie en voor projecten die niet tot de kernactiviteiten van het bedrijf behoren, geraakt. Amazon, Meta en Microsoft gingen Alphabet al voor met het aankondigen van grote ontslagrondes. Het aandeel Alphabet sloot donderdag 2,1 procent hoger en lijkt vrijdag nog eens 1,4 procent te winnen. Bron: ABM Financial News

