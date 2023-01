Valuta: euro nog altijd in de ban van de rente

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag nog altijd rond de 1,0840 dollar in een markt die geheel gericht is op monetair beleid en de verwachtingen van de Europese Centrale Bank voor de komende besluitrondes.



Volgens ABN AMRO is alles ingeprijsd, en kan "alles was daarvan afwijkt een beweging veroorzaken", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO vrijdag tegen ABM Financial News. "Voor vandaag zijn de ogen dan ook nu weer gericht op alle optredens van monetaire beleidsmakers, waaronder ECB Christine Lagarde op het World Economic Forum in Davos", aldus Boele.

Boele schreef de recente relatieve zwakte van de dollar ten opzichte van de dominante valuta vrijdag toe aan drie factoren. "Vorige week waren de Amerikaanse consumentenprijzen lager dan verwacht en deze week kwamen andere cijfers waaronder detailhandelsverkopen ook lager uit. Dit heeft geleid tot de verwachting dat de Fed het tempo van de renteverhogingen zal blijven matigen. De markt heeft voor de volgende vergadering op 1 februari een renteverhoging van 25 basispunten ingeprijsd. Vooruitkijkend verwachten wij dat de Fed de zogeheten Fed Funds rate in de tweede helft van dit jaar agressief zal verlagen en dat de Amerikaanse dollar daardoor verder zal verzwakken", aldus Boele.

Vervolgens leverden de inflatiecijfers in de eurozone en het Verenigde Koninkrijk geen negatieve verrassingen op. "De consumentenprijzen voor de eurozone kwamen overeen met de verwachtingen, terwijl de Britse inflatiecijfers iets hoger waren. Dit heeft geleid tot de verwachting dat de Bank of England misschien nog wat meer de rente moet gaan verhogen", aldus de valutaspecialist vrijdag.

Ten derde steeg de Japanse yen in afwachting van verdere aanpassingen van het monetaire beleid van de Bank of Japan. "Maar dat gebeurde niet en na de rentevergadering verzwakte de yen alvorens te stijgen ten opzichte van de dollar als gevolg van de impact van zwakkere Amerikaanse macro-economische cijfers op de dollar", aldus Boele.

Norges Bank was er volgens ABN AMRO snel bij toen de rente verhoogd moest worden, maar last nu een pauze in, waarmee deze week de beleidsrente op 2,75 procent bleef staan. "Afgelopen jaar was een volatiel jaar voor de nominale effectieve wisselkoers voor Noorwegen. Hogere energieprijzen en vroege renteverhogingen door Norges Bank ondersteunden de kroon. Dat veranderde toen andere centrale banken begonnen te verkrappen en de energieprijzen daalden. Sindsdien heeft de kroon het moeilijk", legde Boele vrijdag uit.

In Japan kwam de inflatie in december op jaarbasis uit op 4,0 procent, nog iets hoger dan een maand eerder.

De Duitse producentenprijzen daalden in december op maandbasis weliswaar nog altijd, maar wel een stuk minder hard dan in de voorgaande maanden.

In het Verenigd Koninkrijk zorgden de detailhandelsverkopen ook over december voor een negatieve verrassing met een afname met 1,0 procent, terwijl vooraf rekening was gehouden met een plus van 0,3 procent.

Voor de Verenigde Staten is de agenda vrijdag alleen gevuld met de verkopen van bestaande woningen over december.

Verder houdt bestuurslid Frank Elderson van de Europese Centrale Bank een toespraak bij de European Financial Services.

Daarnaast komt bestuurder Christopher Waller van de Federal Reserve aan het woord en hebben de president van de Deutsche Bundesbank Joachim Nagel en zijn Franse collega François Villeroy De Galhau een ontmoeting.

De euro noteerde vrijdag 0,1 procent hoger op 1,0840 dollar. De Europese munt noteerde 0,5 procent hoger op 0,8780 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,3 procent en noteerde op 1,2347 dollar. De Noorse kroon steeg licht ten opzichte van de dollar en de euro.