Licht herstel voor AEX, BeterBed 1,6% hoger na cijfers

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs kwam vrijdagochtend even op adem na een flinke terugval op donderdag. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,2 procent op 737,27 punten. "De aandelenmarkten komen op adem", zo stelde marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade, wijzend op de koersverliezen een dag eerder. Volgens Aslam zijn beleggers bezorgd over het monetaire beleid van de Federal Reserve. "De markt verwacht dat de Fed het tempo van de renteverhogingen zal terugschroeven nu de inflatie verder daalt ten opzichte van de hoogste niveaus in veertig jaar", zo stelde de analist. Beleggers twijlelen nu echter of zij de plannen van de Fed wel juist inschatten. De laatste macrocijfers brengen beleggers volgens Aslam namelijk aan het twijfelen. Ook recente uitspraken van enkele Fed-prominenten laten zien dat de Fed nog geen definitief besluit heeft genomen over de komende renteverhogingen. Aslam acht de kans echter reëel dat de Fed de rentes weer kan verlagen. "De echte reden waarom beleggers vertrouwen verliezen in de recente rally op de beurzen, is dat steeds meer bedrijven met ontslagrondes komen en dat macrocijfers aantonen dat de economie aan kracht verliest. Misschien wordt een recessie wel dieper dan gedacht." Ook analisten van Deutsche Bank zagen de 'risk-off-sentiment' aanhouden in de afgelopen 24 uur, ondanks dat veel Aziatische beurzen vanochtend groen kleurden. De zorgen over een recessie stapelen zich op, aldus de Duitse bank, in navolging van zwakke macrocijfers uit de VS op woensdag. De recente bedrijfscijfers geven bovendien een gemengd beeld. Cijfers van onder meer PPG en vooral Netflix nabeurs kregen wel een positief onthaal. Het aandeel van streamingdienst Netflix steeg in de elektronische handel voorbeurs circa zes procent. De resultaten van Procter & Gamble overtuigden dan weer niet, ondanks een outlookverhoging.



Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0831. De olieprijzen stegen met circa een half procent tot 81 dollar. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen wonnen UMG en AkzoNobel 1,4 tot 2,6 procent. De defensieve waarden Unilever en RELX sloten de rij met een verlies tot een procent. In de AMX gingen Fugro en Air France-KLM aan kop met ongeveer drie procent koerswinst. Galapagos verloor juist 0,3 procent. In de AScX won Majorel 3,3 procent. Azerion verloor nog eens 3,3 procent. Dit jaar daalde Azerion al 36 procent. Het lokaal genoteerde BeterBed won 1,6 procent na cijfers. Degroof Petercam zag ruimte het koersdoel te verhogen van 4,00 naar 4,30 euro, maar het advies blijft Houden. Bron: ABM Financial News

