Beursblik: Credit Suisse verhoogt koersdoel Euronext

Beeld: Euronext

(ABM FN) Credit Suisse heeft vrijdag het koersdoel voor Euronext verhoogd van 82,00 naar 85,00 euro bij handhaving van het Outperform advies. Analisten van de Zwitserse bank pasten hun taxaties aan op de volumes die Euronext in december verwerkte. De bank ziet opwaarts potentieel voor de omzet na de migratie van Borsa Italiana in 2023. Ook rekent Credit Suisse op extra synergievoordelen bij Euronext Clearing in 2024, als Euronext de clearing van derivaten zelf gaat doen, in plaats van dit te laten afhandelen door LCH. Daar staat tegenover dat de kosten meer dan voorzien stijgen, omdat besparingen pas in een latere fase gerealiseerd kunnen worden. Credit Suisse verhoogde de ramingen voor de winst per aandeel Euronext voor de periode 2022 tot en met 2025 met minder dan 3 procent, waardoor het koersdoel iets omhoog kon. Het aandeel Euronext steeg vrijdag fractioneel tot 74,92 euro. Bron: ABM Financial News

