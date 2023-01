Ericsson waarschuwt voor uitdagingen op korte termijn Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ericsson heeft in het vierde kwartaal een lager dan voorziene winst geboekt en waarschuwde vrijdag dat de vooruitzichten op korte termijn onzeker zijn. Ericsson stelde dat klanten nieuwe orders uitstellen, nu zij hun voorraden aanpassen op mogelijke economische tegenwind. Deze ontwikkelingen begonnen volgens het bedrijf in het vierde kwartaal een impact te hebben op de belangrijkste netwerkdivisie en zullen in de eerste helft van dit jaar ook een rol blijven spelen. Ericsson boekte in het afgelopen kwartaal een nettowinst van 6,1 miljard Zweedse kroon, omgerekend circa 540 miljoen euro. Een jaar eerder was de winst nog 10,1 miljard kroon. De omzet steeg met 21 procent tot 86 miljard kroon. Analisten geraadpleegd door FactSet hielden rekening met een winst van 7,1 miljard kroon op een omzet van 84,8 miljard. In het tweede kwartaal van dit jaar verwacht Ericsson de effecten te zien van het kostenbesparingsprogramma van 9 miljard kroon. "We voorzien margedruk binnen de netwerkdivisie in de eerste jaarhelft, vanwege een verandering in de bedrijfsmix", aldus CEO Borje Ekholm, waarschuwend dat de EBITA in het lopende eerste kwartaal lager zal zijn dan een jaar eerder. De omzet uit de verkoop van netwerkapparatuur steeg met 15 procent op jaarbasis, maar de marges stonden onder druk door een stap naar nieuwe groeimarken in onder meer India en Zuidoost-Azië. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.