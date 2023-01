Duitse producentenprijzen licht gedaald

(ABM FN-Dow Jones) De producentenprijzen in Duitsland lieten in december een lichte daling zien op maandbasis. Dit bleek vrijdag uit cijfers van Destatis, het Duitse bureau voor de statistiek.

Op maandbasis was er in december sprake van een prijsdaling van 0,4 procent. In november kwam de daling uit op 3,9 procent en in oktober 4,2 procent. Dat was toen de eerste daling sinds mei 2020.

Vergeleken met een jaar eerder liepen de producentenprijzen afgelopen maand nog altijd met 21,6 procent op. Dit is duidelijk minder dan in november, toen de stijging rond de 28 procent bedroeg. In oktober nam de stijging al af tot 34,5 procent, na een plus van bijna 46 procent in september.