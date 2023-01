Afwachtende opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting een neutrale opening tegemoet. Futures op de AEX index kwamen ongeveer een uur voor de beursgong vrijwel niet van hun plaats.

Donderdag sloot de AEX nog in het donkerrood met een verlies van 1,8 procent op een slotstand van 735,68 punten.

Het optimisme dat begin dit jaar de koersen flink hoger zette, begint af te nemen, wat leidt tot winstnemingen, aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Ondertussen benadrukt de Europese Centrale Bank dat er nog verschillende renteverhogingen van 50 basispunten aankomen, terwijl de markt juist verwacht dat het tempo na februari omlaag gaat, gelet op de afkoelende inflatie.

Voorzitter Christine Lagarde werd donderdagmiddag gewezen op deze tegenstelling en zij gaf daarop een waarschuwing af. "Ik zou marktdeelnemers adviseren om hun posities te herzien". Een deel van de beleggers nam dit advies over, waarna de Europese aandelenmarkten verder onder druk kwamen te staan, terwijl de obligatierentes juist stegen.

Donderdagochtend gaf ook de Nederlandsche bankpresident Klaas Knot een waarschuwing af door te stellen dat de onderliggende inflatiedruk niet afneemt.

Eerder in de week kreeg het sentiment op de Europese beurzen juist nog een impuls door een artikel van persbureau Bloomberg. Het persbureau schreef op basis van bronnen dat er binnen de ECB een voorkeur zou zijn ontstaan om na het rentebesluit in februari de rente minder hard te verhogen.

In Amerika, waar de inflatie lager is dan in de eurozone, zijn beleggers er eensgezind van overtuigd dat de Federal Reserve het tempo van renteverhogingen zal gaan matigen. Vrees voor een recessiie kreeg hier echter de overhand.

Dalende detailhandelsverkopen, een inzakkende industriële productie en een ontslagronde van 10.000 banen bij Microsoft droegen donderdag bij aan die recessievrees.

"Het economisch slechte nieuws zou normaal gesproken goed zijn voor aandelen", stelde Swissquote Bank, want dat laat ruimte voor de Federal Reserve om minder agressief te rente te verhogen.



Hoofdgraadmeter S&P 500 noteerde donderdagavond bij de slotzoemer 0,8 procent in het rood. Cijfers van onder meer PPG en vooral Netflix nabeurs kregen wel een positief onthaal. Het aandeel van streamingdienst Netflix steeg in de elektronische handel ruim zeven procent.

De olieprijs steeg donderdag verder. Bij een settlement van 80,33 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,1 procent duurder.

Azië noteert vanochtend in het groen

In Japan werd vanochtend bekend gemaakt dat de inflatie is opgelopen naar het hoogste niveau sinds 1981. In december bedroeg de inflatie op jaarbasis 4,0 procent. Dat was 3,7 procent in november. Het cijfer voor december kwam overeen met de verwachtingen van economen.

De bedrijfsagenda is vandaag leeg. Volgende week wordt evenwel één van de drukste weken van het cijferseizoen. Op het macro-economische vlak hebben beleggers onder meer oog voor de Duitse producentenprijzen en de bestaande woningverkopen in de VS.

Bedrijfsnieuws

De omzet van Beter Bed steeg in het vierde kwartaal met 3,5 procent naar 62,7 miljoen euro. Op vergelijkbare basis was de stijging ook 3,5 procent. Op kwartaalbasis kwam de omzet 15,3 procent hoger uit.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 daalde donderdag 0,8 procent op 3.898,85 punten, de Dow Jones index verloor 0,8 procent op 33.044,56 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent in het rood op 10.852,27 punten.