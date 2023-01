'BE Group lonkt weer naar Ageas' Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) BE Group zou opnieuw een poging hebben gewaard om Ageas over te nemen. Dit meldde Bloomberg op basis van bronnen. BE zou recent Ageas hebben benaderd. Ook tracht BE de financiering voor een deal in orde te krijgen. Ageas is circa 8,3 miljard euro waard op de beurs. In 2020 zou BE ook al eens een poging hebben gewaagd. Bloomberg merkte op dat toezichthouders wellicht een deal zullen tegenhouden, ook vanwege de grote positie van Ageas op de Belgische markt. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.